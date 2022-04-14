Россиян предупредили об отключении подписки на Google One

Российские пользователи Google получили предупреждение о том, что их подписка на сервис One будет отменена. Как сообщает РИА Новости, соответствующие объявления массового рассылаются на почтовые ящики.

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В качестве причины Google указывает, что обработка платежей из России на данный момент не производится. Таким образом, американская корпорация отменила "лазейку", которой россияне пользовались с 10 марта — после приостановки транзакций Google Pay граждане РФ могли оплатить подписку через приложение Google One на iOS с использованием счета мобильного телефона.

Отмечается, что письма получили как те, кто приобрел подписку на месяц, так и те, кто сразу оплатил годовой вариант. В результате пользователей переведут на бесплатный вариант сервиса, при котором доступно лишь 15 ГБ облачного пространства.