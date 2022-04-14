Россиян предупредили об отключении подписки на Google One

Российские пользователи Google получили предупреждение о том, что их подписка на сервис One будет отменена. Как сообщает РИА Новости, соответствующие объявления массового рассылаются на почтовые ящики.
В качестве причины Google указывает, что обработка платежей из России на данный момент не производится. Таким образом, американская корпорация отменила "лазейку", которой россияне пользовались с 10 марта — после приостановки транзакций Google Pay граждане РФ могли оплатить подписку через приложение Google One на iOS с использованием счета мобильного телефона.
Отмечается, что письма получили как те, кто приобрел подписку на месяц, так и те, кто сразу оплатил годовой вариант. В результате пользователей переведут на бесплатный вариант сервиса, при котором доступно лишь 15 ГБ облачного пространства.
Google One представляет собой облачное хранилище, которое позволяет хранить в себе различные файлы и направлено на взаимодействие с другими сервисами компании. Самый дешевый вариант подписки для россиян стоил 139 рублей и предлагал расширение пространства до 100 ГБ.