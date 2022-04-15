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43 минуты назад

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" успешно отстыковался от орбитальной станции

ТАССиещё 1

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-13" успешно отсоединился от основного модуля орбитальной станцией "Тяньхэ". Об этом в пятницу сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Корабль "Шэньчжоу-13" успешно отстыковался от орбитальной станции
Фото: ReutersReuters

Теперь тайконавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу собираются отправиться домой, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Экипаж "Шэньчжоу-13" проработал и прожил в комплексе космической станции 183 дня, установив новый рекорд по времени, проведенному в космосе тайконавтами в рамках одной миссии.

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту состоялся 16 октября 2021 года с космодрома Цзюцюань в Северном Китае.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект будет доступен для международных проектов.

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