Корабль "Шэньчжоу-13" успешно отстыковался от орбитальной станции

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-13" успешно отсоединился от основного модуля орбитальной станцией "Тяньхэ". Об этом в пятницу сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

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Теперь тайконавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу собираются отправиться домой, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Экипаж "Шэньчжоу-13" проработал и прожил в комплексе космической станции 183 дня, установив новый рекорд по времени, проведенному в космосе тайконавтами в рамках одной миссии.

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту состоялся 16 октября 2021 года с космодрома Цзюцюань в Северном Китае.