Корабль "Шэньчжоу-13" успешно отстыковался от орбитальной станции

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-13" успешно отсоединился от основного модуля орбитальной станцией "Тяньхэ". Об этом в пятницу сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.
Теперь тайконавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу собираются отправиться домой, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Экипаж "Шэньчжоу-13" проработал и прожил в комплексе космической станции 183 дня, установив новый рекорд по времени, проведенному в космосе тайконавтами в рамках одной миссии.
Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту состоялся 16 октября 2021 года с космодрома Цзюцюань в Северном Китае.
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект будет доступен для международных проектов.