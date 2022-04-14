Обнаружены следы "параллельной" Древнему Египту цивилизации

Международная команда археологов, уже много лет работающая на берегах Нила в Судане, обнародовала данные о многочисленных гробницах нубийской цивилизации. Исследование показало, что эта культура развивалась параллельно Древнему Египту и многое позаимствовала у своего соседа.

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Авторская статья одного из руководителей археологических работ Мишеля Р. Бузона появилась в издании The Conversation. Он пишет, что тысячи лет назад нубийская культура на территории современного Судана активно использовала подземные гробницы для погребения своих умерших.

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Эти усыпальницы были раскопаны в местечке Томбос, расположенном на берегу Нила на севере Судана. Кстати, раскопки ведутся там на протяжении 20 лет. Бузон отмечает, что гробницы не были одинаковыми. Например, некоторые из них выступают над поверхностью в виде круглых курганов. В Древнем Египте подобное не практиковали, вероятно, это была оригинальная технология нубийцев.

Курганы сверху защищали подземные гробницы, которые начали строиться как минимум в 2500 году до нашей эры. В то время данный регион именовался царством Куш, а позже его стали называть Нубией. Новые находки лишь подтвердили гипотезу о том, что древний Куш процветал и успешно соперничал с Египтом, а иногда даже завоевывал его.

Но так получилось, что внимание исследователей последние два века было приковано к изучению древностей Египта, а Судан остался в стороне. Между тем, исследователи говорят, что здесь процветала "параллельная" Древнему Египту цивилизация, достижения которой, включая технические, порой, превосходили достижения древних египтян.

Кстати, взаимное культурное влияние двух мощных государств древности археологи видят в своих находках. Вот и в Томбосе были обнаружены гробницы, построенные в виде пирамид. Возможно, нубийцы попросту скопировали их со знаменитых пирамид фараонов. Но есть и другая версия: в Куше пирамиды могли строить для сановников Древнего Египта, который правил Нубией в период Нового Царства около 1200 года до нашей эры.