Эксперт дал совет владельцам iPhone

После ухода компании Apple с российского рынка ее смартфоны iPhone превращаются в «дорогие калькуляторы». Владельцам этих гаджетов стоит заменить их на устройства на операционной системе Android. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.