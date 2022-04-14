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33 минуты назад

Эксперт дал совет владельцам iPhone

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

После ухода компании Apple с российского рынка ее смартфоны iPhone превращаются в «дорогие калькуляторы». Владельцам этих гаджетов стоит заменить их на устройства на операционной системе Android. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Компания Apple с 1 марта не поставляет в Россию никакие товары, она убрала оплату в AppStore. Учитывая, что это единственный и безальтернативный способ получать приложения на iOS, то получается очень простая ситуация: Apple Pay не работает, приложения поставить невозможно, соответственно, вы можете пользоваться банковскими приложениями только в web-версии интерфейса. А все остальное вам просто недоступно.

К сожалению, ситуация никак не меняется. И в данный момент можно говорить о том, что айфоны превращаются в своего рода дорогой калькулятор просто в силу того, что нету возможности поставить приложение из сторонних источников. Еще Стив Джобс (один из основателей Apple - прим. ред.) говорил о том, что приложения - это все, что смартфон без приложений не стоит ничего. Вот, собственно, сегодня айфоны без возможности установки приложений де-факто не стоят ничего.

Какие советы можно дать владельцам гаджетов от Apple? Если говорить о банковских приложениях - пользоваться web-интерфейсом. Если глобально - менять на Android. Потому что для них (владельцев устройств от Apple) в долгосрочной перспективе все будет хуже.

Уже сегодня мы видим, что устройства от Apple активно пытаются продавать на вторичном рынке. Люди понимают, что они, скорее всего, так или иначе их лишатся, что смартфоны будут заблокированы. А это дорогие устройства. Пока есть остаточная стоимость, их пытаются продать».
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group

Ранее компания Google выпустила официальное приложение для переноса данных с iPhone на Android.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Стив Джобс,Google,Apple,
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