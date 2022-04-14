Эксперт дал совет владельцам iPhone

«Компания Apple с 1 марта не поставляет в Россию
никакие товары, она убрала оплату в AppStore. Учитывая, что это единственный и безальтернативный способ получать приложения на iOS, то получается очень простая ситуация: Apple Pay не работает, приложения поставить невозможно, соответственно, вы можете пользоваться банковскими приложениями только в web-версии интерфейса. А все остальное вам просто недоступно.
К сожалению, ситуация никак не меняется. И в данный момент можно говорить о том, что айфоны превращаются в своего рода дорогой калькулятор просто в силу того, что нету возможности поставить приложение из сторонних источников. Еще Стив Джобс
(один из основателей Apple - прим. ред.) говорил о том, что приложения - это все, что смартфон без приложений не стоит ничего. Вот, собственно, сегодня айфоны без возможности установки приложений де-факто не стоят ничего.
Какие советы можно дать владельцам гаджетов от Apple? Если говорить о банковских приложениях - пользоваться web-интерфейсом. Если глобально - менять на Android. Потому что для них (владельцев устройств от Apple) в долгосрочной перспективе все будет хуже.
Уже сегодня мы видим, что устройства от Apple активно пытаются продавать на вторичном рынке. Люди понимают, что они, скорее всего, так или иначе их лишатся, что смартфоны будут заблокированы. А это дорогие устройства. Пока есть остаточная стоимость, их пытаются продать».