Более 50% молодых людей переживают из-за слежки через камеры и смартфоны

Социологи выяснили, что почти половина молодых людей - участников опроса опасается тотального контроля через камеры и слежки с помощью мобильных устройств, а 48% считают, что подвергаются прослушке. Исследование цифровых страхов провели специалисты Уральского федерального университета, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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Социологи опросили 1 050 человек в возрасте 18-30 лет. Респондентам предложили оценить, какие из цифровых рисков беспокоят их больше всего.

"Первая группа страхов - воздействие и контроль. Она затрагивает проблему вмешательства в приватную жизнь при помощи технических средств. Эта категория имеет наибольшую значимость для молодежи: 55,8% опасаются тотального контроля при помощи средств видеонаблюдения, встроенных программ слежения на мобильных устройствах. 48,5% респондентов полагают, что подвергаются риску прослушивания телефонных разговоров, отслеживания контента в социальных сетях, невозможности сохранения тайны переписки", - приводят в вузе слова профессора кафедры прикладной социологии Натальи Антоновой.