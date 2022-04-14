В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Более 50% молодых людей переживают из-за слежки через камеры и смартфоны

ТАСС

Социологи выяснили, что почти половина молодых людей - участников опроса опасается тотального контроля через камеры и слежки с помощью мобильных устройств, а 48% считают, что подвергаются прослушке. Исследование цифровых страхов провели специалисты Уральского федерального университета, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Более 50% молодых людей переживают из-за слежки через камеры и смартфоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Социологи опросили 1 050 человек в возрасте 18-30 лет. Респондентам предложили оценить, какие из цифровых рисков беспокоят их больше всего.

"Первая группа страхов - воздействие и контроль. Она затрагивает проблему вмешательства в приватную жизнь при помощи технических средств. Эта категория имеет наибольшую значимость для молодежи: 55,8% опасаются тотального контроля при помощи средств видеонаблюдения, встроенных программ слежения на мобильных устройствах. 48,5% респондентов полагают, что подвергаются риску прослушивания телефонных разговоров, отслеживания контента в социальных сетях, невозможности сохранения тайны переписки", - приводят в вузе слова профессора кафедры прикладной социологии Натальи Антоновой.

Также молодые люди опасаются манипулятивного воздействия СМИ и роста числа фейковых новостей, а чипирование и вмешательство в генетику беспокоит 27,8% и 18,1% опрошенных соответственно. 56% опрошенных также отметили, что опасаются за безопасность личных данных, 42,9% опрошенных опасаются мошенников в интернете.

Наука и техника,Наталья Антонова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители