Стоимость первого твита в истории упала с $2,9 млн до $7 тыс

Энтузиаст криптовалюты и блокчейна Син Эстави выставил на аукцион NFT первого твита в истории платформы, написанный сооснователем компании Twitter Джеком Дорси. В 2021 году Эстави приобрел токен за $2,9 млн. Однако текущий спрос не оправдал ожиданий пользователя.

Фото: CyberSport CyberSport

Эстави планировал, что продаст NFT примерно за $50 млн — половину от вырученный суммы он собирался перевести на благотворительность. Однако спустя три недели торгов самое высокое предложение составляет менее $7 тыс. NFT все еще остается доступным на аукционе, но новых ставок не было уже несколько дней.