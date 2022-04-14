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4 часа назад

Стоимость первого твита в истории упала с $2,9 млн до $7 тыс

CyberSport.ru

Энтузиаст криптовалюты и блокчейна Син Эстави выставил на аукцион NFT первого твита в истории платформы, написанный сооснователем компании Twitter Джеком Дорси. В 2021 году Эстави приобрел токен за $2,9 млн. Однако текущий спрос не оправдал ожиданий пользователя.

Стоимость первого твита в истории упала с $2,9 млн до $7 тыс
Фото: CyberSportCyberSport

Эстави планировал, что продаст NFT примерно за $50 млн — половину от вырученный суммы он собирался перевести на благотворительность. Однако спустя три недели торгов самое высокое предложение составляет менее $7 тыс. NFT все еще остается доступным на аукционе, но новых ставок не было уже несколько дней.

Ранее студия CCP Games заявила, что не планирует добавлять в EVE Online NFT-токены, криптовалюту и технологии блокчейна. Команда разработчиков интересовалась новыми возможностями, но в итоге отказалась от них.

Наука и техника,Джек Дорси,
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