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47 минут назад

WhatsApp объявил о новой функции

Lenta.ruиещё 5

Представители популярного в России мессенджера WhatsApp объявили о новой функции. В официальном блоге сервиса они сообщили, что на платформе появится возможность создавать сообщества, состоящие из отдельных групп.

WhatsApp объявил о новой функции
Фото: WhatsAppWhatsApp

«У нас возникла идея новой функции — сообществ WhatsApp. Они позволяют пользователям объединять отдельные группы под одной крышей и более эффективно ими управлять», — рассказали представители WhatsApp.

Благодаря этой функции пользователи смогут получать обновления, рассылаемые всему сообществу, и следить за обсуждениями в группах. Администраторы сообществ, в свою очередь, получат возможность отправлять всем участникам объявления и управлять добавлением групп.

Уточняется, что в работу групп в WhatsApp независимо от того, состоят ли они в сообществах, также будет внесен ряд изменений. Юзеры смогут совершать аудиозвонки в группах до 32 участников, отправлять файлы размером до двух гигабайт и реагировать на сообщения с помощью смайлов. Помимо того, администраторам групп станет доступно удаление ошибочных и неприемлемых посланий из всех чатов.

Ранее также сообщалось, что в WhatsApp будет добавлена новая функция, с помощью которой бизнес-аккаунтам станет удобнее делиться своим профилем с другими пользователями. Выяснилось, что в мессенджере появится возможность отправить специальную короткую ссылку на аккаунт юзера.

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