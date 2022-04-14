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4 часа назад

«Русские хакеры» создали антифашистский альянс

Lenta.ru

Русскоязычные хакеры из объединения Killnet объявили о создании «Международного альянса хактивистов». Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

«Русские хакеры» создали антифашистский альянс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основными миссиями нового объединения стали антифашистская деятельность, а также предотвращение расширения НАТО, вплоть до уничтожения его IT-инфраструктуры с помощью хакерских атак. Помимо этого, альянс планирует отключать интернет-ресурсы террористических группировок, а также создать единый мониторинговый центр, который будет собирать данные о «неонацистских сектах».

Хакеры также пообещали, что будут бороться с мошенничеством в интернете, а для помощи его жертвам будет организован международный благотворительный фонд. Ожидается также создание 60 интернет-представительств в дружественных странах. Для работы в них Killnet приглашает переводчиков и программистов-фрилансеров, готовых работать в странах СНГ, Латинской Америки, Азии, на Ближнем Востоке, а также в Африке.

Ранее российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт группировки Anonymous. Это стало ответом на объявленную России кибервойну. Среди других жертв Killnet — украинское отделение Vodafone, киберполиция страны, МВД, СБУ, МВД Латвии, а также Верховный суд и Государственное агентство инвестиций и торговли Польши.

Наука и техника,НАТО,СБУ,
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