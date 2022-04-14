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4 часа назад

Лавров назвал условие, которое поможет избежать киберанархии в мире

Вечерняя Москва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отсутствие универсальных договоренностей в сфере регулирования интернета может привести к киберанархии в мире. Такое мнение он выразил в четверг, 14 апреля.

Лавров назвал условие, которое поможет избежать киберанархии в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Без универсальных договоренностей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии, — заявил глава МИД РФ.

Он отметил, что последствия отсутствия договоренностей могут стать катастрофой для мировой экономики и безопасности. Также могут пострадать комфорт и самочувствие обычных граждан, передает РИА Новости.

В связи с ограничением некоторых социальных сетей и информационных серверов в России некоторые граждане используют для входа в Facebook* или Instagram* VPN-приложения. Однако такие сервисы, по данным экспертов из сферы кибербезопасности, могут быть опасны. Есть риск, что ваши личные данные будут обработаны и переданы другим источникам. Имеются механизмы, которые позволяют серверам даже получить доступ к некоторым платежным системам пользователя. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, на что обращать внимание при переходе на такие платформы, чтобы не стать жертвой мошенников.

*Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

Наука и техника,Сергей Лавров,МИД России,
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