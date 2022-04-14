Лавров назвал условие, которое поможет избежать киберанархии в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отсутствие универсальных договоренностей в сфере регулирования интернета может привести к киберанархии в мире. Такое мнение он выразил в четверг, 14 апреля.

В связи с ограничением некоторых социальных сетей и информационных серверов в России некоторые граждане используют для входа в Facebook* или Instagram* VPN-приложения. Однако такие сервисы, по данным экспертов из сферы кибербезопасности, могут быть опасны. Есть риск, что ваши личные данные будут обработаны и переданы другим источникам. Имеются механизмы, которые позволяют серверам даже получить доступ к некоторым платежным системам пользователя. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, на что обращать внимание при переходе на такие платформы, чтобы не стать жертвой мошенников.