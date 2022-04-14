Google назвала быстрый способ отказаться от iPhone

Google анонсировала выпуск приложения для быстрого переноса данных с iPhone на Android-смартфон. Об этом сообщает издание 9to5google.

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На новый продукт компании обратили внимание журналисты медиа. По словам авторов, Switch to Android позволяет перенести данные со смартфона Apple на аппарат на базе Android. Для быстрого копирования приложений и личных данных с iOS на Android нужно соединить два телефона по проводу или беспроводной связи.

По словам специалистов, которые оценили раннюю версию приложения, Switch to Android позволяет переносить приложения, контакты, сообщения, фотографии и прочую информацию. В Google назвали новую программу инструментом для быстрого перехода из одной экосистемы в другую и отказа от iPhone.

В первую очередь пользователь должен отсканировать QR-код, который отобразится на экране Android-смартфона. Затем необходимо выбрать, какие данные будут перенесены со старого устройства на новое. На финальном этапе сервис предложит скопировать данные с облачного хранилища iCloud и перенести их на Google Drive — процесс может занять продолжительное время.

Журналисты заключили, что приложением можно комфортно пользоваться при отказе от iPhone. Авторы заметили, что в Google Play уже несколько лет присутствует разработанное Apple приложение Move to iOS, которое упрощает переход с Android-смартфона на iPhone.