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6 часов назад

Искусственный интеллект для диагностики инсульта начали применять в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Столичные врачи начали применять сервисы искусственного интеллекта для диагностики инсульта и легочной гипертензии. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Искусственный интеллект для диагностики инсульта начали применять в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Теперь компьютерное зрение будет помогать рентгенологам в обработке еще двух направлений исследований: инструменты научились распознавать на КТ признаки инсульта и расширения легочного ствола, что необходимо для диагностики легочной гипертензии. Таким образом, теперь сервисы искусственного интеллекта помогают медикам в анализе уже девяти направлений исследований, — отметила она.

По словам Раковой, нейросеть способна заметить малейшие отклонения, что в несколько раз повышает качество диагностики и сильно сокращает время на получение результатов исследования.

ИИ обрабатывают снимки и наносят на них цветовую разметку в тех местах, где врачу требуется уделить больше внимания. Таким образом столичные медики за два года провели почти пять миллионов исследований.

Все снимки передаются в облачное хранилище системы ЕРИС ЕМИАС. В департаменте информационных технологий столицы отметили, что это позволяет всем подключенным к облачному хранилищу врачам-рентгенологам использовать результаты диагностики, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова заявила, что перевод в электронный вид справки об отсутствии по болезни для школ и детских садов (форма 095/у) избавил жителей Москвы от 2,5 миллиона бумажных документов.

Наука и техника,Анастасия Ракова,
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