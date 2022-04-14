Рогозин пообещал скинуть «европейскую бабу» с воза «Роскосмоса»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в соцсетях сообщил о планах снять аппаратуру Европейского космического агентства с российских космических аппаратов.

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По его словам, это ответ на решение ESA о приостановке участия в российских лунных программах.

«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», - написал он.