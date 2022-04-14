Рогозин пообещал скинуть «европейскую бабу» с воза «Роскосмоса»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в соцсетях сообщил о планах снять аппаратуру Европейского космического агентства с российских космических аппаратов.
По его словам, это ответ на решение ESA о приостановке участия в российских лунных программах.
«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», - написал он.
Ранее Рогозин сообщил о планах в 2023 году провести на космодроме Восточный первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара», а также начать испытания системы аварийного спасения корабля «Орёл».