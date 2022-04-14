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11 минут назад

Рогозин пообещал скинуть «европейскую бабу» с воза «Роскосмоса»

Свободная пресса

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в соцсетях сообщил о планах снять аппаратуру Европейского космического агентства с российских космических аппаратов.

Рогозин пообещал скинуть «европейскую бабу» с воза «Роскосмоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это ответ на решение ESA о приостановке участия в российских лунных программах.

«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», - написал он.

Ранее Рогозин сообщил о планах в 2023 году провести на космодроме Восточный первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара», а также начать испытания системы аварийного спасения корабля «Орёл».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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