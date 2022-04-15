Назван срок разрешения вакцины «Конвасэл» для пожилых

Федеральное медико-биологическое агентство России озвучило сроки, когда вакцина против COVID-19 «Конвасэл» будет разрешена для пожилых. Это случится после проведения третьей стадии клинических испытаний, сообщает РИА «Новости».
«Расширение показаний вакцины «Конвасэл» для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований», – рассказали в ФМБА.
Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» 18 марта. Позднее глава ФМБА Вероника Скворцова подчеркивала, что ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19.
Вакцина была разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. Ее зарегистрировали 18 марта. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. Вводится двукратно с интервалом в 21 день. Разработан на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 и является препаратом нового поколения, который нацелен на формирование клеточного иммунитета.