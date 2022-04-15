Назван срок разрешения вакцины «Конвасэл» для пожилых

Федеральное медико-биологическое агентство России озвучило сроки, когда вакцина против COVID-19 «Конвасэл» будет разрешена для пожилых. Это случится после проведения третьей стадии клинических испытаний, сообщает РИА «Новости» .

«Расширение показаний вакцины «Конвасэл» для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований», – рассказали в ФМБА .

Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» 18 марта. Позднее глава ФМБА Вероника Скворцова подчеркивала, что ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19.

Вакцина была разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. Ее зарегистрировали 18 марта. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. Вводится двукратно с интервалом в 21 день. Разработан на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 и является препаратом нового поколения, который нацелен на формирование клеточного иммунитета.