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1 час назад

ФМБА: Вакцину «Конвасэл» разрешат для пожилых после третьей фазы испытаний

Мир24иещё 10

Федеральное медико-биологическое агентство России озвучило сроки, когда вакцина против COVID-19 «Конвасэл» будет разрешена для пожилых. Это случится после проведения третьей стадии клинических испытаний, сообщает РИА «Новости».

Назван срок разрешения вакцины «Конвасэл» для пожилых
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

«Расширение показаний вакцины «Конвасэл» для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований», – рассказали в ФМБА.

Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» 18 марта. Позднее глава ФМБА Вероника Скворцова подчеркивала, что ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19.

Вакцина была разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. Ее зарегистрировали 18 марта. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. Вводится двукратно с интервалом в 21 день. Разработан на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 и является препаратом нового поколения, который нацелен на формирование клеточного иммунитета.

Наука и техника,Вероника Скворцова,ФМБА России,Минздрав РФ,
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