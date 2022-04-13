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15 минут назад

Названо опасное последствие глобального потепления

Lenta.ru

Ученые из США назвали неожиданную опасность глобального потепления. Они пришли к выводу, что крупные ураганы стали разрушительнее из-за изменения климата, слова экспертов передает CNN.

Названо опасное последствие глобального потепления
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Увеличение глобальной температуры стало причиной более сильных осадков во время экстремальных погодных явлений. Вместе с тропическими штормами и ураганами теперь проходят особенно мощные дожди — к 2020 году их интенсивность возросла на 5-10 процентов по сравнению с 1850 годом, а если брать в расчет только ураганы — на 8-11 процентов.

«Исследование предполагает, что осадки во время ураганов продолжат усиливаться в будущем по мере изменения климата», — заявила эксперт по климату из государственного университета Флориды Эллисон Винг.

Интенсивность осадков возрастает из-за потеплевшего воздуха, который способен удерживать больше водяного пара. Опасность также представляют наводнения, возникающие из-за дождевой воды. Автор исследования и специалист по климату и ураганам из нью-йоркского университета Стоуни-Брук Кевин Рид считает, чтобы избежать разрушительных сезонов ураганов в будущем США нужно перестать зависеть от ископаемых видов топлива и уменьшить выбросы вредных для планеты парниковых газов.

В 2020 году сезон ураганов в Атлантике побил рекорд по активности — во время него прошли 30 океанических именных штормов и 12 обрушившихся на сушу ураганов. Ситуацию усугубил коронавирус — до этого США не сталкивались с ударами стихии в разгар пандемии, поэтому в стране не было отработанных механизмов, которые регулировали бы действия граждан и властей в таком случае.

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