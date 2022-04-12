Топ-5 необычных луноходов: Toyota, Nissan, Hyundai, Audi, General Motors

Сложно представить, что еще совсем недавно полет человека в космос был чем-то из области научной фантастики, а сейчас космические агентства разных стран планируют еще более опасные экспедиции. Организация исследовательских лабораторий на других планетах, космические колонии, лунные базы — совсем скоро всё это перестанет быть лишь фантазией.

Фото: РИА РИА

В столь непростом деле не обойтись без специализированной техники. Прежде всего, без луноходов: мобильных, высокотехнологичных машин, которые могут разведать обстановку, не подвергая космонавтов опасности. А занимаются ими привычные нам производители автомобилей. Каждый хочет оставить след в истории и помочь в освоении космоса, так что инженеры предложили немало разных концептов. Некоторые из них даже стали реальностью. Портал Autonews.ru собрал праздничную подборку ко Дню космонавтики, куда вошли самые интересные проекты луноходов от известных автопроизводителей.

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Lockheed Martin

General Motors не впервой заниматься космическими разработками. В 1960-х инженеры компании помогали в создании транспорта для программы «Аполлон»: багги их производства предназначались для разведки на поверхности планеты. Сейчас сотрудники компании бьются над аналогичной задачей, но теперь для международной программы «Артемида» — пока что высадка на Луну намечена на 2024 год.

В первую очередь General Motors собирается поработать над дальностью езды. Предыдущий проект не отличался большой емкостью батареи: одного заряда хватало всего на пару миль. Представители компании также отмечают, что новый луноход спокойно выдержит экстремальные перепады температур (от -173 градусов по Цельсию ночью до 126 градусов днем). Модульная конструкция машины якобы позволит астронавтам подстраиваться под различные задачи. В крайнем случае, General Motors обещает, что луноход сможет передвигаться и без экипажа, если того потребуют обстоятельства.

Nissan

Кадр из официального видео

В отличие от других автопроизводителей, Nissan не создает собственный луноход, но все равно трудится на благо науки. При содействии японского космического агентства JAXA компания разрабатывает технологию, которая поможет транспорту не забуксовать в труднопроходимом лунном грунте. Согласно концепции, специальная ходовая часть подразумевает четыре колеса на отдельных электромоторах. За счет подобной схемы все колеса смогут разворачиваться независимо друг от друга. Интересно, что за контроль тяги отвечает система, которую Nissan раннее применяла на своих электрокарах.

Audi

Кадр из официального видео

Полноприводный луноход Audi Lunar Quattro прежде всего известен своим камео на больших экранах: реальный образец футуристической машины можно было увидеть в фильме «Чужой: Завет». Но хотя Audi закончила проект еще в 2015 году, в космосе он пока так и не побывал. Сначала небольшой отряд Lunar Quattro хотели отправить на поиски техники, оставшейся после миссии «Аполлон-17» 1972 года, но план не сбылся. Потом были разговоры о предстоящем полете на ракете Falcon-9, однако он так же не состоялся. Впрочем, минута славы в блокбастере Ридли Скотта — тоже неплохо.

Hyundai

Кадр из официального видео

Корейское отделение Hyundai (New Horizons) при содействии Autodesk и Sundberg-Ferar активно разрабатывает проект TIGER X-1. Это беспилотная грузовая машина, которая, благодаря своим пружинящим «ногам», отдаленно похожа на смешных роботов-собак компании Boston Dymanics. Только конечности TIGER X-1 дополнительно оснащены колесами для работы на сложном ландшафте. В то же время этот луноход вполне сгодится и для применения на Земле. Hyundai рассматривает возможность поставок машины для нужд вооруженных сил, если она все же пойдет в серийное производство.

Toyota

Кадр из официального видео