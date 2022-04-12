Топ-10 лучших телефонов Nokia в истории

Сегодня Nokia объявила об окончательном уходе с российского рынка. И пусть сегодня эта компания уже не занимается производством телефонов, в конце девяностых и первой половине нулевых мобильники Nokia пользовались огромной популярностью в стране: сложно найти человека, который не владел хотя бы одним из них. А для многих гаджеты Nokia в принципе были первым опытом пользования мобильным телефоном. В подборке «Рамблера» — лучшие релизы за всю историю Nokia.

Фото: NOKIA NOKIA

Nokia Cityman (1987)

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Модель Cityman была первым экспериментом Nokia на рынке переносных телефонов. Сейчас девайс выглядит громоздким, но в те времена он считался довольно престижным аксессуаром. Более того, именно благодаря продажам Cityman компания смогла закрепиться в индустрии: всего через год после выпуска своего дебютного продукта Nokia стала крупным игроком на мировом рынке мобильных телефонов.

Nokia 5110 (1998)

Reuters

5110 был одним из первых мобильников Nokia, заслуживших всенародную любовь. Хорошая батарея, удобные кнопки, крепкий корпус со сменной лицевой панелью: внешний вид можно было подобрать на свой вкус. Некоторые специализированные магазины даже продавали светящиеся антенны со светодиодом. А ещё на нём можно было играть в легендарную «Змейку». Впервые игра появилась на модели 6110, вышедшей годом раннее, однако без 5110 и следующих моделей она вряд ли бы вошла в историю.

Nokia 8810 (1998)

AliExpress

8810 считался действительно редким, премиальным мобильником. Спрос на эту модель серьезно превышал предложение: 8810 был нелёгким в производстве ввиду хромированного корпуса и внутренней антенны. Эти смелые инженерные решения проложили дорогу многим другим нестандартным дизайнам, но телефон так и не добился широкой популярности. Nokia физически не могла поставлять его в достаточных объёмах.

Nokia 3310 (2000)

globallookpress.com

3310 — тот самый «кирпич». Его невероятная надёжность породила бесконечный поток шуток, которые не теряют актуальности в эпоху высокотехнологичных смартфонов. Впрочем, по тем временам 3310 тоже был достаточно продвинутым: он позволял пользователям обмениваться текстовыми сообщениями длиной в 459 символов — в три раза выше тогдашней нормы. Мобильник разошёлся впечатляющим тиражом в почти 130 миллионов копий, а в 2017 году Nokia представила его обновлённую версию.

Nokia N91 (2005)

AliExpress

N91 — один из представителей линейки Nseries, в которой Nokia попыталась сократить пропасть между возможностями ПК и мобильных телефонов. На практике дизайн оказался спорным: корпус из нержавеющей стали и дополнительные кнопки, расположенные на скользящей панели, понравились не всем. Зато публика бесспорно оценила главную особенность N91 — встроенный жёсткий диск на 4 ГБ, предназначенный для музыки. Ни один другой мобильник на рынке не предлагал подобный объём памяти: N91 вполне мог выступать альтернативой полноценному MP3-плееру.

Nokia N93 (2006)

Википедиа

В N93 производитель сделал ставку на запись видео: экран мобильника можно было развернуть, чтобы использовать его как портативную видеокамеру. Конечно, качество роликов не поражало воображение, но на момент своего появления N32 всё равно был одним из лучших телефонов со встроенной камерой. Вдобавок помимо видеозаписи он поддерживал подключение к Wi-Fi и 3G — подобной роскошью мог похвастать далеко не каждый телефон.

Nokia N95 (2007)

Reuters

N95 был уверенным претендентом на титул самого мощного смартфона на рынке. Без пяти минут настоящий карманный компьютер, который мог, как тогда казалось, вообще всё. Камера на 5 мегапикселей, функционал GPS, интернет-браузер с поддержкой Flash — N95 был многозадачным, практически революционным гаджетом. Правда, он всё же не выдержал конкуренции с оригинальным iPhone, который вышел в том же году.

Nokia E71 (2008)

Aliexpress

E71 попытался составить конкуренцию телефонам BlackBerry в качестве мобильника для статусных бизнесменов. Стильный металлический корпус, тонкий профиль, QWERTY-клавиатура. Nokia отдельно продвигала возможность переключаться между двумя домашними экранами: один для работы, второй для личного пользования. Всё красиво и качественно, но при этом не так дорого, как схожие предложения от BlackBerry.

Nokia N900 (2009)

Reuters

Модель N900 несколько обогнала время в плане экспериментов. Этот смартфон обладал необычным корпусом из двух панелей: на верхней располагался экран, а на скользящей нижней — кнопочная QWERTY-клавиатура. Благодаря эргономике и операционной системе, созданной на базе Linux, N900 зарекомендовал себя как продуктивный девайс, пускай и для достаточно узкого круга пользователей.

Nokia 808 PureView (2012)

Wikipedia