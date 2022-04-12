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7 часов назад

Эксперты заявили, что для исследований космоса нужен интеллект всего мира

ТАСС

Интеллектуальные усилия ученых всего мира необходимы для исследований космоса, деньгами их компенсировать невозможно. Такое мнение высказали эксперты во вторник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению первых итогов ежегодной международной гуманитарной акции - Звездного диктанта "Поехали!"

Эксперты заявили, что для исследований космоса нужен интеллект всего мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Легко сказать, что у США самый большой космический бюджет, и они все могут сделать сами. Но научных исследований так много, что просто невозможно все охватить одной стране", - сказал главный редактор медиа "Pro Космос" Александр Баулин.

Он отметил, что когда разные страны ведут совместные космические исследования, они объединяют не только свои финансовые возможности, "главное - они объединяют свои сильные стороны".

С ним согласился астроном, популяризатор науки Владимир Сурдин.

"Недостаточно денег, нужны еще мысли, которые мы собираем по крупинкам со всего земного шара", - отметил он.

По мнению ученого, научный потенциал России поможет найти общий язык на международной арене раньше, чем это могло бы быть без научных связей.

Ежегодная международная гуманитарная акция - Звездный диктант "Поехали!" приурочена к отмечаемому 12 апреля Дню космонавтики. В этом году диктант состоялся во второй раз, в рамках III Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский", который открывается в Калуге. Для участия в нем зарегистрировались 24 тысячи человек из 62 стран. Автором диктанта является писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Наука и техника,Владимир Сурдин,Сергей Лукьяненко,
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