Способы прочитать удаленные сообщения в WhatsApp и восстановить переписку

Каждый раз, когда открываешь переписку и видишь, что сообщение удалено, испытываешь досаду и умираешь от любопытства — что же там было написано и почему отправитель решил его удалить. На самом деле не стоит расстраиваться раньше времени, существуют способы прочитать удаленные сообщения и восстановить переписку, о том, как это сделать, — в материале «Рамблера».

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Многие популярные мессенджеры позволяют воспользоваться функцией «Удалить для всех», с помощью которой можно удалить любое сообщение из любых чатов, если его никто не успел прочитать.

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Вообще-то функция полезная, особенно если отправляешь по ошибке сообщение не в тот чат или понимаешь, что слишком погорячился в высказываниях. Но все мы помним, что магия всегда оставляет следы, а в случае с ошибочной отправкой сообщений по этим следам можyо восстановить и сами сообщения.

Приложение WhatsRemoved+

Для записи удаленных сообщений существует специальное приложение WhatsRemoved+. Это одно из самых популярных приложений, которое сохраняет историю уведомлений в памяти телефона.

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Причем работает оно со всеми распространенными мессенджерами, нужно только отметить, из каких приложений необходимо сохранять удаленные сообщения. Что нужно сделать:

Найти WhatsRemoved+ в Play Маркете и установить, приняв политику использования. Разрешить приложению просматривать уведомления в настройках телефона. Выбрать нужные мессенджеры. Разрешить находить и сохранять уведомления в память телефона.

Выполнив эти действия, вы сможете посмотреть удаленные сообщения в любой момент, даже если отправитель удалил свое сообщение сразу же после того, как оно было отправлено.

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Для этого нужно открыть в приложении вкладку с нужным вам мессенджером и посмотреть или послушать то, что вам сначала прислали, а потом удалили.

Резервное копирование

Этот способ подойдет и для тех случаев, если сообщение удалили вы, а потом передумали и решили вспомнить, а что же там было написано. Отдельные сообщения и даже целые чаты можно восстановить с помощью функции, встроенной в WhatsApp. Что для этого нужно сделать:

Открыть страницу с чатами. Перейти в «Настройки», последовательно выбрать «Чаты», «Резервная копия». Выберите периодичность резервного копирования.

Совершив все эти действия, вы можете быть уверены, что сможете восстановить всю переписку, если ее удалите вы или ваш собеседник. При переустановке мессенджера или при смене устройства WhatsApp предложит вам воспользоваться функцией автоматического восстановления.

Если вы уже настроили резервное копирование, WhatsApp вообще регулярно предлагает это сделать, то для восстановления переписки нужно выполнить следующие шаги:

Удалить WhatsApp.

Еще раз установить через магазин приложений.

Авторизоваться, указав свой номер телефона.

Согласиться, когда WhatsApp предложит восстановить переписку.

Что нужно помнить

Восстановить удаленные сообщения с помощью специального приложения или через резервную копию можно только в том случае, если специальное приложение у вас уже было установлено и настроено так же, как и резервное копирование. По умолчанию, WhatsApp делает резервную копию один раз в сутки, как правило, ночью.