Вместе с Китаем: эксперт рассказал о лунной программе России

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о возобновлении лунной программы, а также описал особенности аналогичной программы США и рассказал о технологическом проекте, который должен стать главным для российских специалистов в ближайшие десятилетия.
12 апреля, в День космонавтики, Путин посетил космодром Восточный в Амурской области. Глава государства заявил, что России нужно успешно ответить на современные вызовы в космосе, а также пообещал возобновить лунную программу России. По словам президента, Россия продолжит создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики.
«Знаменательно, что президент произнес свою речь на космодроме "Восточный". Потому что космодром "Восточный" задумывался - мне посчастливилось быть среди инициаторов этой задумки - сразу как российский космический форпост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы понимали, что туда перемещается и экономический, и космический центр мира. Напомню, это был 2007 год, уже тогда был поворот на Восток. Поэтому космодром рассматривался нами как инициаторами его создания как международный космодром в будущем.
На мой взгляд, все программы освоения дальнего космоса - Луна, а тем более Марс - не имеют под собой национальных задач. Невозможно придумать национальную задачу, которая бы требовала освоения Луны или даже полета на Луну. Нет военных задач, нет даже бизнес-задач. Еще много десятилетий никакого бизнеса на Луне быть не может априори, потому что затраты будут на порядок превышать возможный доход. Поэтому на Луне, на Марсе могут быть только общечеловеческие задачи. И их освоение человеком как видом. Это и есть цель такого проекта. И задача любой страны - участвовать в этом проекте именно как в общечеловеческом. На мой взгляд, важно обозначить именно такую цель.
Сейчас Россия и Китай уже подписали несколько меморандумов о взаимодействии и реализации лунной программы. Она очень амбициозная, предполагает создание лунной базы. И уже надо переходить от меморандумов к этапу принятия совместных решений. В первую очередь политических. На уровне президента нашей страны и председателя КНР Си Цзиньпина. Необходимо обозначать этот проект как общечеловеческий, открытый для всех на равных условиях, и переходить уже к конкретным техническим наработкам, к дорожной карте. Потому что проект затратный, сложный, он потребует создания многих космических и технических систем - кто что из партнеров будет делать.
Наверное, не все страны сейчас готовы двигаться к Луне. Россия и Китай, на мой взгляд, к такому уже готовы. Но не прямо сейчас, а на горизонте пятидесяти лет. Остальным странам надо помочь подняться на эту ступеньку, пройти определенную школу. И здесь Россия и Китай могли бы оказать такую помощь созданием околоземной международной станции, которая бы стала следующим этапом развития МКС. Станции вместо МКС, потому что, на мой взгляд, работа Международной космической станции уже подошла к своему логическому завершению в силу ряда причин. Но рассматривать это надо именно как школу для будущих участников лунного проекта, где Россия и Китай вместе готовят для себя партнеров из других стран для того, чтобы все человечество вместе на равных осваивало Луну и потом Марс.
Есть американский лунный проект, но в нем прямо в первых строках написано, что это проект не общечеловеческий, а американский. Заявляют, что главная цель, это чтобы американцы вернулись на Луну, чтобы (в рамках проекта) американец и американка первыми ступили на Луну. Это не общечеловеческий, а очень американский проект, поэтому все, кто хотят в нем участвовать, должны это безусловно признать. Понятно, что ни Россия, ни Китай, ни Индия в такой проект не вступят. Европа, безусловно, вступила, но мы видим, что и во всех остальных вопросах она ведет себя аналогично, и Канада, и Япония - они все четко следуют в фарватере и будут принимать все то, что им говорят...
К проекту, который обозначил президент. Это транспортно-энергетический модуль. Он по сути из себя представляет соединение двух ключевых технологий: ракетно-космических и ядерно-энергетических. Это создание ядерного реактора, который может долгие годы безопасно работать в космическом пространстве. Создание такой технологии со всех точек зрения будет прорывом и в космосе, и на Земле. Россия активно этим занимается еще с советских времен, я считаю, время пришло. На мой взгляд, это на многие годы, на десятилетия должно стать главным проектом "Роскосмоса" и в целом главным технологическим проектом нашей страны. Как в 50-х — 60-х годах этим были космические ядерные проекты. Потому что за этим стоит и абсолютно новый уровень промышленности, и новый уровень науки, и новый уровень обороноспособности, и новый уровень технологий для освоения космоса. Скажу больше: без создания этой технологии нельзя говорить даже об освоении Луны, тем более массовом. Понятно, что никакие корабли Starship Илона Маска освоить Марс не позволят. Потому что для того, что бы что-то освоить, нужно возить в первую очередь не людей, а грузы. Грузы надо возить дешево. А возить их на дорогих химических ракетах — это остаться без штанов. Поэтому нужно создавать эффективные космические транспортные системы. Наиболее эффективная космическая транспортная система будет использовать ядерную энергетическую установку как источник энергии. Если Россия ставит задачу создания этой технологии - это будет вкладом страны в совместный лунный проект всего человечества. Сначала Луна, а потом Марс. Все это связано. Ядерная энергетическая установка (ТЭМ) - необходимы элемент лунной программы всего человечества, где Россия и Китай должны выступить инициаторами и главными технологическими партнерами. Думаю, что если такая инициатива будет объявлена, то очень многие страны мира к ней присоединятся. Очень многие заинтересованы в таких космических проектах и, главное, хотят в них участвовать на равных. Как уважающие себя люди, а не как вассалы или холуи».
Андрей Ионинчлен-корреспондент Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского