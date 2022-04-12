Вместе с Китаем: эксперт рассказал о лунной программе России

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о возобновлении лунной программы, а также описал особенности аналогичной программы США и рассказал о технологическом проекте, который должен стать главным для российских специалистов в ближайшие десятилетия.

12 апреля, в День космонавтики, Путин посетил космодром Восточный в Амурской области. Глава государства заявил, что России нужно успешно ответить на современные вызовы в космосе, а также пообещал возобновить лунную программу России. По словам президента, Россия продолжит создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики.