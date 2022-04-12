В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
10 часов назад

Китайцы запустят космический телескоп для поиска двойников Земли

Газета.Ru

Китай опубликует детальный план миссии по поиску экзопланет, схожих с Землей, в течение месяца. Новостная заметка об этом опубликована в журнале Nature.

Китайцы запустят космический телескоп для поиска двойников Земли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2021 году начал работу первый китайский марсоход "Чжужун" и была выведена орбиту китайская космическая станция "Тяньгун". Теперь в планах страны – изучение вселенной за пределами Солнечной системы. Для этого Китай собирается до 2026 года запустить миссию Earth 2.0.

Как следует из названия, ее конечной целью будет поиск двойника Земли: планеты со схожими размерами и гравитацией, богатую водой и с пригодной для жизни температурой.

Миссию будет финансировать Китайская академия наук, в данный момент специалисты завершают ранний этап проектирования. На орбитальном аппарате Earth 2.0 будут установлены семь телескопов. Семь из них будут направлены в район созвездий Лебедя и Лиры, в тот же сектор, который изучал телескоп NASA Kepler.

"Поле зрения Kepler – удобная цель, поскольку у нас уже есть хорошие данные оттуда, – говорит Цзянь Гэ из Шанхайской астрономической обсерватории, глава проекта. – Наш спутник будет в 10-15 раз мощнее Kepler".

Седьмым инструментом Earth 2.0 будет телескоп, предназначенный для поиска с помощью гравитационного линзирования планет-сирот, не вращающихся вокруг звезды. Дополнив данные Kepler, китайские астрономы надеются найти как минимум дюжину двойников Земли

Наука и техника,NASA,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители