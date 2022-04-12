Китайцы запустят космический телескоп для поиска двойников Земли

Китай опубликует детальный план миссии по поиску экзопланет, схожих с Землей, в течение месяца. Новостная заметка об этом опубликована в журнале Nature.

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В 2021 году начал работу первый китайский марсоход "Чжужун" и была выведена орбиту китайская космическая станция "Тяньгун". Теперь в планах страны – изучение вселенной за пределами Солнечной системы. Для этого Китай собирается до 2026 года запустить миссию Earth 2.0.

Как следует из названия, ее конечной целью будет поиск двойника Земли: планеты со схожими размерами и гравитацией, богатую водой и с пригодной для жизни температурой.

Миссию будет финансировать Китайская академия наук, в данный момент специалисты завершают ранний этап проектирования. На орбитальном аппарате Earth 2.0 будут установлены семь телескопов. Семь из них будут направлены в район созвездий Лебедя и Лиры, в тот же сектор, который изучал телескоп NASA Kepler.

"Поле зрения Kepler – удобная цель, поскольку у нас уже есть хорошие данные оттуда, – говорит Цзянь Гэ из Шанхайской астрономической обсерватории, глава проекта. – Наш спутник будет в 10-15 раз мощнее Kepler".