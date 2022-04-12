Россия запустит больше спутников

Президент России Владимир Путин заявил, что страна расширит качественный и количественный потенциал спутниковой группировки. О том, что космических аппаратов планируется запускать больше, чем сейчас, глава государства сообщил в ходе поездки в Амурскую область. Об этом сообщает РИА Новости.