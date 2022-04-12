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12 часов назад

Россия запустит больше спутников

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что страна расширит качественный и количественный потенциал спутниковой группировки. О том, что космических аппаратов планируется запускать больше, чем сейчас, глава государства сообщил в ходе поездки в Амурскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия запустит больше спутников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В январе «Известия» сообщили, что Россия может отказаться от использования иностранных группировок спутников связи. Речь идет о 32 зарубежных спутниках американской Intelsat, французской Eutelsat, бермудской Asia Broadcast Satellite и японских JCSa.

Наука и техника,Владимир Путин,Eutelsat,Intelsat,
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