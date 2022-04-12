По российскому модулю МКС можно совершить виртуальную экскурсию

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ создаст виртуальную VR-экскурсию по российскому модулю Международной космической станции. Событие приурочено к Дню космонавтики, который традиционно отмечают в России 12 апреля. Об этом рассказал глава объединения Сергей Вострецов, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Уточняется, что съемки на Международной космической станции проводил летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко. Такое задание было дано летчику телеканалом RT. Глава объединения СОЦПРОФ обратился к главному редактору RT Маргарите Симоньян с просьбой предоставить отснятые материалы для создания VR-экскурсии. Как считает Вострецов, этот проект имеет важное значение для молодежи.

«Мы считаем, что этот проект окажет большую пользу в деле популяризации наших достижений в космосе, профориентации российской молодежи и поднятия престижа высокотехнологичных профессий», — рассказал Вострецов.