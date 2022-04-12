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13 часов назад

По российскому модулю МКС можно совершить виртуальную экскурсию

Вести Подмосковья

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ создаст виртуальную VR-экскурсию по российскому модулю Международной космической станции. Событие приурочено к Дню космонавтики, который традиционно отмечают в России 12 апреля. Об этом рассказал глава объединения Сергей Вострецов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По российскому модулю МКС можно совершить виртуальную экскурсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что съемки на Международной космической станции проводил летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко. Такое задание было дано летчику телеканалом RT. Глава объединения СОЦПРОФ обратился к главному редактору RT Маргарите Симоньян с просьбой предоставить отснятые материалы для создания VR-экскурсии. Как считает Вострецов, этот проект имеет важное значение для молодежи.

«Мы считаем, что этот проект окажет большую пользу в деле популяризации наших достижений в космосе, профориентации российской молодежи и поднятия престижа высокотехнологичных профессий», — рассказал Вострецов.

Ранее стало известно, что в День космонавтики планируют пожениться более 250 московских пар. Влюбленные пары, увлекающиеся космической тематикой, могут заключить брак на выездной площадке, которая находится в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Наука и техника,Сергей Вострецов,Маргарита Симоньян,Андрей Борисенко,ВДНХ,
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