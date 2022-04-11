Раскрыт защищающий курильщиков от рака легких механизм

Российские и зарубежные генетики раскрыли механизм, защищающий многих заядлых курильщиков от появления опухолевых клеток в их легких. Об этом сообщила пресс-служба американского Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, передает ТАСС.

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«Наши замеры указали на то, что число мутаций в клетках наиболее активных курильщиков не было самым высоким. Это говорит о том, что этим людям удалось прожить так долго из-за того, что их клетки легких необычно хорошо исправляют мутации или нейтрализуют канцерогены из табачного дыма», — приводит пресс-служба колледжа слова профессора учебного учреждения Саймона Спивака.

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Сбор сведений ученые провели на базе образцов клеток легких трех десятков активных курильщиков. Часть из добровольцев употребляла больше пачки сигарет в день, другие же участники — значительно реже. Во всех образцах ученые изучили наборы мелких мутаций, присутствующих в них. Замеры подтвердили, что курение ускоряет накопление мутаций в клетках легких, на что напрямую влияло количество выкуриваемых сигарет.

Данные результаты впервые на практике показали, что рак легких возникает в результате накопления мелких мутаций в геноме клеток.

При этом ученые также обнаружили, что добровольцы, курившие больше пачки сигарет в день на протяжении 24 лет и выше, достаточно часто имели меньше мутаций в клетках их легких, чем употребляющие значительно меньше табака на протяжении аналогичного времени. По мнению исследователей, эту статистическую аномалию можно объяснить естественным отбором. Ученые отметили, что он способствовал выживанию тех курильщиков, чьи клеточные ферменты необычно хорошо исправляют мелкие мутации в ДНК или же нейтрализуют канцерогены, присутствующие в табачном дыме.

Исследователи уверены, что данное исследование поможет в будущем раскрыть этот защитный механизм и понять, можно ли управлять его работой.