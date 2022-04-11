Названы опасные для пожилых продукты

Грейпфруты, сладкое, соленое и зелень могут быть опасными для здоровья пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Например, сок грейпфрукта и сам фрукт противопоказаны при употреблении препаратов, снижающих давление. Совместный прием может вызвать нежелательные реакции вплоть до развития сердечной недостаточности.
Гипертония очень часть сопровождает пожилых людей, следовательно, все соленые продукты также нежелательны для употребления, так как избыток соли приводит к повышению давления и даже может вызвать гипертонический криз.
В пожилом возрасте лучше воздержаться от кондитерских изделий. Трансжиры, содержащиеся в них, провоцируют развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Также пожилых людей призвали с осторожностью относится к зелени. По словам диетолога Соломатиной, витамин К, которого много в зелени, может повысить свертываемость крови и способствовать образованию тромбов.