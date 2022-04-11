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14 часов назад

Названы опасные для пожилых продукты

Елена Прошина

Грейпфруты, сладкое, соленое и зелень могут быть опасными для здоровья пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Например, сок грейпфрукта и сам фрукт противопоказаны при употреблении препаратов, снижающих давление. Совместный прием может вызвать нежелательные реакции вплоть до развития сердечной недостаточности.

Названы опасные для пожилых продукты
Фото: ТАССТАСС

Гипертония очень часть сопровождает пожилых людей, следовательно, все соленые продукты также нежелательны для употребления, так как избыток соли приводит к повышению давления и даже может вызвать гипертонический криз.

В пожилом возрасте лучше воздержаться от кондитерских изделий. Трансжиры, содержащиеся в них, провоцируют развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Также пожилых людей призвали с осторожностью относится к зелени. По словам диетолога Соломатиной, витамин К, которого много в зелени, может повысить свертываемость крови и способствовать образованию тромбов.

Наука и техника,Елена Соломатина,
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