Spotify перестал работать в России

В понедельник, 11 апреля, стриминговый сервис Spotify стал недоступен для пользователей на территории России. Внимание на это обратил «Чемпионат».

В Spotify ранее сообщили о приостановке работы в РФ с 11 апреля. До этого в Spotify объявили, что временно прекратят продавать подписку Premium в РФ из-за ограничений платежных систем Visa и Mastercard.

Теперь при попытке зайти в свой аккаунт приложение показывает такое сообщение: «Твоя страна не соответствует той, которая указана в профиле. Чтобы продолжить, обнови данные профиля или оформи подписку (код ошибки %0%).

В Spotify отмечали, что сменить страну аккаунта можно только в том случае, если человек действительно находится в другой стране.

Для этого нужно зайти на страницу своего аккаунта, кликнуть на «Изменение профиля», в графе «Страна или регион» ввести нужную страну и нажать «Сохранить данные профиля».