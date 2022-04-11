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1 час назад

Spotify перестал работать в России

Мария Иванова

В понедельник, 11 апреля, стриминговый сервис Spotify стал недоступен для пользователей на территории России. Внимание на это обратил «Чемпионат».

Spotify перестал работать в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Spotify ранее сообщили о приостановке работы в РФ с 11 апреля. До этого в Spotify объявили, что временно прекратят продавать подписку Premium в РФ из-за ограничений платежных систем Visa и Mastercard.

Теперь при попытке зайти в свой аккаунт приложение показывает такое сообщение: «Твоя страна не соответствует той, которая указана в профиле. Чтобы продолжить, обнови данные профиля или оформи подписку (код ошибки %0%).

В Spotify отмечали, что сменить страну аккаунта можно только в том случае, если человек действительно находится в другой стране.

Для этого нужно зайти на страницу своего аккаунта, кликнуть на «Изменение профиля», в графе «Страна или регион» ввести нужную страну и нажать «Сохранить данные профиля».

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Пользователи Spotify могут скачать ZIP-архив с копией персональных данных, включая плейлисты и историю прослушивания за последний год. Для этого нужно зайти в «Настройки конфиденциальности» и перейти в раздел «Скачивание данных».

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