В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
16 часов назад

Названы самые опасные смартфоны

Lenta.ru

Специалисты сервиса Bankless Times перечислили смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом сообщает издание Android Central.

Названы самые опасные смартфоны
Фото: ТАССТАСС

Авторы подчеркнули, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) установила максимальный уровень SAR (удельный коэффициент поглощения) для потребительской техники в 1,6 ватта на килограмм. Эксперты провели анализ и отметили, что большое количество телефонов на рынке превышает этот показатель. Самым опасным — по итогам тестов — был назван Motorola Edge, который имеет показатель SAR 1,79 ватта на килограмм.

На втором и третьем местах оказались ZTE Axon 11 5G и OnePlus 6T, SAR которых составил 1,59 и 1,55 ватта на килограмм соответственно. В десятку также попали устройства брендов Sony, Google и Oppo.

По словам журналистов, приведенная Bankless Times статистика заставляет задуматься. Однако, по словам представителей FCC, в настоящий момент нет достоверных научных доказательств наличия проблем со здоровьем, вызванных воздействием радиочастотной энергии, излучаемой телефонами.

Журналисты медиа обратились за комментарием к производителям смартфонов, однако только в Google отреагировали на запрос. «Наши телефоны соответствуют всем нормативным требованиям и нормам соответствия в странах, где мы их распространяем», — сообщил представитель корпорации.

Осенью 2021 года врач-невролог Ольга Зинчева заявила, что нежелательно класть смартфон рядом с собой во время сна. По словам специалиста, радиочастотное излучение от гаджета поглощается тканями человека и способно оказать негативное влияние на здоровье.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители