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2 часа назад

Частная компания в России презентовала орбитальную ракету Stalker

ТАССиещё 1

Компания Success Rockets представила легкую ракету Stalker, полет которой на орбиту запланировали в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Частная компания в России презентовала орбитальную ракету Stalker
Фото: Success RocketsSuccess Rockets

"Ракета Stalker предназначается для выведения на околоземную орбиту спутников разных форматов (от кубсатов до микроспутников). Ракета будет способна вывести 700 кг полезной нагрузки на орбиту до 700 км", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил гендиректор компании Success Rockets Олег Мансуров, массу полезной нагрузки рассчитывали с учетом перспектив развития рынка космических услуг.

"Масса полезной нагрузки ракеты была рассчитана командой SR с учетом прогнозов профессионального сообщества относительно развития рынка космических запусков в перспективе 5-10 лет" - отметил он.

Предполагается, что длина ракеты составит 33 м, диаметр - 2,2 м. Головной обтекатель по размеру будет предусмотрен как соответствующий самой ракете, так и увеличенный - 3,2 м. Стартовая масса составит 83,5 тонны. Обе ступени оснастят жидкостными ракетными двигателями LE11 (Lucky Engine-11), работающими на паре кислород-керосин. Девять из них будут стоять на первой ступени, одна - на второй. Земная тяга составит 11,4 тонны, высотной модификации - 13 тонн.

"В конструкцию двигателя изначально закладывается идея его многоразового применения", - сказали в компании.

Углеродный композит для обтекателя и части корпуса ракеты компания планирует производить самостоятельно.

Ранее основатель компании Мансуров сообщал ТАСС, что Success Rockets в 2022 году планирует запустить суборбитальную ракету на высоту более 100 км, а на 2024 год - полноценный орбитальный пуск. В конце декабря Success Rockets осуществила первый пуск своей суборбитальной ракеты Nebo 25 c логотипом ТАСС на корпусе.

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