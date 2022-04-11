Частная компания в России презентовала орбитальную ракету Stalker

Компания Success Rockets представила легкую ракету Stalker, полет которой на орбиту запланировали в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Ракета Stalker предназначается для выведения на околоземную орбиту спутников разных форматов (от кубсатов до микроспутников). Ракета будет способна вывести 700 кг полезной нагрузки на орбиту до 700 км", - сказали в пресс-службе.
Как уточнил гендиректор компании Success Rockets Олег Мансуров, массу полезной нагрузки рассчитывали с учетом перспектив развития рынка космических услуг.
"Масса полезной нагрузки ракеты была рассчитана командой SR с учетом прогнозов профессионального сообщества относительно развития рынка космических запусков в перспективе 5-10 лет" - отметил он.
Предполагается, что длина ракеты составит 33 м, диаметр - 2,2 м. Головной обтекатель по размеру будет предусмотрен как соответствующий самой ракете, так и увеличенный - 3,2 м. Стартовая масса составит 83,5 тонны. Обе ступени оснастят жидкостными ракетными двигателями LE11 (Lucky Engine-11), работающими на паре кислород-керосин. Девять из них будут стоять на первой ступени, одна - на второй. Земная тяга составит 11,4 тонны, высотной модификации - 13 тонн.
"В конструкцию двигателя изначально закладывается идея его многоразового применения", - сказали в компании.
Углеродный композит для обтекателя и части корпуса ракеты компания планирует производить самостоятельно.
Ранее основатель компании Мансуров сообщал ТАСС, что Success Rockets в 2022 году планирует запустить суборбитальную ракету на высоту более 100 км, а на 2024 год - полноценный орбитальный пуск. В конце декабря Success Rockets осуществила первый пуск своей суборбитальной ракеты Nebo 25 c логотипом ТАСС на корпусе.