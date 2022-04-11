Частная компания в России презентовала орбитальную ракету Stalker

Компания Success Rockets представила легкую ракету Stalker, полет которой на орбиту запланировали в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Success Rockets Success Rockets

"Ракета Stalker предназначается для выведения на околоземную орбиту спутников разных форматов (от кубсатов до микроспутников). Ракета будет способна вывести 700 кг полезной нагрузки на орбиту до 700 км", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил гендиректор компании Success Rockets Олег Мансуров, массу полезной нагрузки рассчитывали с учетом перспектив развития рынка космических услуг.

"Масса полезной нагрузки ракеты была рассчитана командой SR с учетом прогнозов профессионального сообщества относительно развития рынка космических запусков в перспективе 5-10 лет" - отметил он.

Предполагается, что длина ракеты составит 33 м, диаметр - 2,2 м. Головной обтекатель по размеру будет предусмотрен как соответствующий самой ракете, так и увеличенный - 3,2 м. Стартовая масса составит 83,5 тонны. Обе ступени оснастят жидкостными ракетными двигателями LE11 (Lucky Engine-11), работающими на паре кислород-керосин. Девять из них будут стоять на первой ступени, одна - на второй. Земная тяга составит 11,4 тонны, высотной модификации - 13 тонн.

"В конструкцию двигателя изначально закладывается идея его многоразового применения", - сказали в компании.

Углеродный композит для обтекателя и части корпуса ракеты компания планирует производить самостоятельно.