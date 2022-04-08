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15 минут назад

SpaceX отправила четырех космических туристов на МКС

Вечерняя Москваиещё 1

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. Об этом стало известно в пятницу, 8 апреля.

SpaceX отправила на МКС космических туристов
Фото: ReutersReuters

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) четырех туристов. Трансляция запуска ведется на сайте SpaceX и аэрокосмической компании Axiom Space, организовавшей коммерческую миссию Axiom-1

В экипаж коммерческой миссии вошли три бизнесмена и инвестора из США, Израиля и Канады - Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. В качестве командира в экипаже участвует бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

Первая ступень ракеты-носителя спустя приблизительно девять минут после запуска в автоматическом режиме осуществила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, передает ТАСС.

10 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на продление эксплуатации МКС потребуются колоссальные суммы, иначе станция «развалится» до 2030 года. По его словам, у госкорпорации есть разрешение правительства продолжать работу на МКС до 2024 года.

Названа дата запуска «Луны-25» с космодрома Восточный

Он подчеркнул, что в случае продления сроков эксплуатации МКС могут возникнуть риски уже для экипажа станции. Как вариант, отметил Рогозин, можно вкладывать большие деньги в ремонт станции.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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