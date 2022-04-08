Названа дата запуска «Луны-25» с космодрома Восточный

Запуск межпланетной автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный по плану ожидается в конце августа. Об этом сообщил заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО им. С. А. Лавочкина Александр Митькин.

Фото: Госкорпорация «Роскосмос» Госкорпорация «Роскосмос»

"22 августа - запуск "Луны-25" с Восточного", - сказал Митькин.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Запуск миссии предварительно запланирован на лето 2022 года. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.