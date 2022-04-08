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1 час назад

Авторы Baijiahao предсказали США серьезные проблемы после ухода России с МКС

Слово и Дело

Вашингтон будет вынужден тратить колоссальные средства для того, чтобы удержать МКС на орбите после ухода РФ со станции. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Уход России с международной станции грозит серьезными проблемы для американской космической деятельности, пишут журналисты китайского издания, чей текст перевели в «ПолитРоссии».

«Если Россия уйдет с МКС, то станция не рухнет, но у США появятся большие проблемы. Сначала Америке придется потратить много денег на строительство специального двигателя, который будет поддерживать высоту аппарата», – говорится в статье.

США также придется каждый год тратить около 50 миллионов долларов на топливо для двигателя, который будет удерживать МКС, но перед этим им необходимо сначала разработать такую силовую установку, что потребует еще больше средств.

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«Американцы будут "сжигать" сотни миллионы долларов», – отмечается в публикации.

Авторы китайского издания подчеркнули, что на Россию уход с МКС особо влияния не окажет. Модуль РФ вполне самодостаточен, пишут в Baijiahao.

Ранее сообщалось, что ракетно-космическая отрасль РФ обладает компетенциями, которые позволяют готовить людей к полетам на Луну. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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