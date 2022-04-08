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8 апреля

На август запланирован запуск первой за 46 лет отечественной миссии "Луна-25"

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

22 августа 2022 года к Луне отправится первая за 46 лет российская автоматическая станция "Луна-25". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заместителя генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александра Митькина.

На август запланирован запуск первой за 46 лет отечественной миссии "Луна-25"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главной задачей миссии заявлена отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.

Миссия будет запущена с космодрома Восточный в Амурской области. Ранее планировалось, что станцию отправят в июле этого года.

Отмечается также, что миссия "Луна-26" для картографирования ожидается в 2024 году, "Луна-27" для исследования грунта — в 2025 году, "Луна-28" для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов — в 2027 и 2028 годах.

В октябре 2021 года сообщалось, что "Луна-25" собрана и готовится к пуску с космодрома Восточный. Тогда гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация работает над определением новой даты пуска.

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