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1 час назад

Netflix вернулось в российские App Store и Google Play

Елена Прошина

Приложение Netflix вернулось в российские App Store и Google Play без уведомления от компании. Как сообщает «Канобу», несмотря на это, после установки сервис все еще сообщает, что он недоступен в РФ, а для работы требует иностранный аккаунт.

Netflix вернулся в российские App Store и Google Play
Фото: ReutersReuters

Также для приложения Netflix появились обновления. Сама стриминговая платформа заявляет, что последние изменения для iPhone и iPad подарят «еще более яркие впечатления от просмотра».

«Мы усовершенствовали приложение и устранили ошибки. Вы заслуживаете самого лучшего», — говорится в уведомлении.

Напомним, что на фоне событий в Украине в Netflix объявили о приостановке работы в России, а 23 марта удалила свои приложения из российских магазинов приложений. При этом подписки должны были действовать до следующего периода оплаты, однако ряд пользователей столкнулись со сложностями в использовании сервиса.

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Кроме того, компания приостановила производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми сервис работал с российскими продюсерами. В их числе— современная трактовка Анны Карениной «Анна К», психологическая драма «Петля» с Александром Петровым и сериал «Ничего особенного».

Наука и техника,Анна Каренина,Александр Петров,Netflix,Google,
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