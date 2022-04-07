Netflix вернулся в российские App Store и Google Play

Приложение Netflix вернулось в российские App Store и Google Play без уведомления от компании. Как сообщает «Канобу», несмотря на это, после установки сервис все еще сообщает, что он недоступен в РФ, а для работы требует иностранный аккаунт.

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Также для приложения Netflix появились обновления. Сама стриминговая платформа заявляет, что последние изменения для iPhone и iPad подарят «еще более яркие впечатления от просмотра».

«Мы усовершенствовали приложение и устранили ошибки. Вы заслуживаете самого лучшего», — говорится в уведомлении.

Напомним, что на фоне событий в Украине в Netflix объявили о приостановке работы в России, а 23 марта удалила свои приложения из российских магазинов приложений. При этом подписки должны были действовать до следующего периода оплаты, однако ряд пользователей столкнулись со сложностями в использовании сервиса.