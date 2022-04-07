Роскомнадзор сообщил о принятии в отношении компании Google LLC и её информационных ресурсов ряда мер понуждения информирующего и экономического характера. Они будут действовать до устранения нарушений российского законодательства.

В числе мер информирование поисковыми системами интернет-пользователей о том, что Google нарушает российское законодательство.

Также будет действовать запрет на распространение рекламы Google LLC и информационных ресурсов компании в качестве объекта рекламирования.