Роскомнадзор сообщил о принятии в отношении компании Google LLC и её информационных ресурсов ряда мер понуждения информирующего и экономического характера. Они будут действовать до устранения нарушений российского законодательства.
В числе мер информирование поисковыми системами интернет-пользователей о том, что Google нарушает российское законодательство.
Также будет действовать запрет на распространение рекламы Google LLC и информационных ресурсов компании в качестве объекта рекламирования.
В Роскомнадзоре заявили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, не удалил более 12 тыс. запрещённых российским законодательством материалов.