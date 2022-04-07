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42 минуты назад

Роскомнадзор объявил о принятии ряда мер в отношении Google

RT на русскомиещё 19

Роскомнадзор сообщил о принятии в отношении компании Google LLC и её информационных ресурсов ряда мер понуждения информирующего и экономического характера. Они будут действовать до устранения нарушений российского законодательства.

В числе мер информирование поисковыми системами интернет-пользователей о том, что Google нарушает российское законодательство.

Также будет действовать запрет на распространение рекламы Google LLC и информационных ресурсов компании в качестве объекта рекламирования.

YouTube объяснил блокировку брифинга Захаровой

В Роскомнадзоре заявили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, не удалил более 12 тыс. запрещённых российским законодательством материалов.

Наука и техника,Видео,Роскомнадзор,Google,
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