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45 минут назад

В Роскосмосе задумались об отделении российского сегмента от МКС

Елена Прошина

Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции, чтобы пролетать над регионами, «кишащими страстями». Об этом в новом выпуске программы «Линия генерального» заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Отрывок из передачи он опубликовал у себя в Telegram-канале.

В Роскосмосе задумались об отделении российского сегмента от МКС
Фото: NASANASA

По его словам, первый вариант развития пилотируемой космонавтики предполагает создание Российской орбитальной служебной станции на орбите с наклонением в 97-98 градусов. Она позволит осуществлять обзор Земли и 1,5 часа пролетать над Арктикой, но экипаж не сможет работать на ней долгое время, добавил Рогозин.

«Второй вариант — остаться на наклонении 51,6 градусов, отделившись, и выстраивать станцию с отделением многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и узлового модуля "Причал". Да, на этом наклонении не видна Россия, но весь регион, кишащий и кипящий страстями — мы проходим прям над ними. Прилетели, установили что-то новое, подключили, улетели, дальше станция стабилизировалась и ведет целевую работу», — отметил Рогозин.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» заявлял, что направил письма в НАСА, Европейское и Канадское космические агентства по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». Ответа Рогозин ждал до 31 марта, сейчас же он готовит конкретные предложения по срокам завершения сотрудничества с зарубежными партнерами по МКС, которые представит на рассмотрение руководству страны.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,ЦНИИМАШ,Роскосмос,NASA,РКЦ "Прогресс",
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