В Роскосмосе задумались об отделении российского сегмента от МКС

Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции, чтобы пролетать над регионами, «кишащими страстями». Об этом в новом выпуске программы «Линия генерального» заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Отрывок из передачи он опубликовал у себя в Telegram-канале.

Фото: NASA NASA

По его словам, первый вариант развития пилотируемой космонавтики предполагает создание Российской орбитальной служебной станции на орбите с наклонением в 97-98 градусов. Она позволит осуществлять обзор Земли и 1,5 часа пролетать над Арктикой, но экипаж не сможет работать на ней долгое время, добавил Рогозин.

«Второй вариант — остаться на наклонении 51,6 градусов, отделившись, и выстраивать станцию с отделением многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и узлового модуля "Причал". Да, на этом наклонении не видна Россия, но весь регион, кишащий и кипящий страстями — мы проходим прям над ними. Прилетели, установили что-то новое, подключили, улетели, дальше станция стабилизировалась и ведет целевую работу», — отметил Рогозин.