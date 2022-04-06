К Земле приблизился астероид размером с автобус

Минувшей ночью мимо Земли пролетел астероид размером с автобус. Согласно данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) NASA, комический объект 2022 GN1 размером в поперечнике от 7,7 до 16 метров приблизился к планете на расстояние менее 127 тыс. км, что приблизительно равно трети расстояния до Луны, сообщает Space.com.
Хотя объект относится к «потенциально опасным», он не представлял особой угрозы для планеты, поскольку был на приличном расстоянии от нее. Астероид пролетел мимо Земли в 06:02 мск на скорости около 55,5 тыс. км/ч.
Впервые 2022 GN1 астрономы заметили 1 апреля с помощью системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования Pan-STARRS, расположенной на Гавайях. По подсчётам учёных, следующее путешествие 2022 GN1 мимо нашей планеты состоится лишь в августе 2056 года.