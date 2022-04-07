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1 час назад

Американская компания Intel приостановила работу в России

sibnovosti.ruиещё 34

Intel приостанавливает работу в России
Фото: IntelIntel

Американская компания Intel объявила о приостановке своей деятельности в России. Это один из ведущих поставщиков микропроцессоров в мире. Приостановка связана с ситуацией на Украине.

«Мы приостановили все деловые операции в России. Также мы приостановили все поставки клиентам в России и Беларуси», — сказано в заявлении на сайте компании.

В Intel добавили, прорабатывают меры поддержки для 1200 сотрудников в России.

Добавим, что свою работу на территории РФ приостановил и другой крупный поставщик микропроцессоров – компания AMD.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Наука и техника,Гражданская война,Intel,
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