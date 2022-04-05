Почему нельзя хранить огурцы в холодильнике

Большинство хозяек хранят огурцы неправильно. Как утверждают специалисты из Колледжа сельскохозяйственных наук (Великобритания), эти овощи должны находиться не в холодильнике, а в обычном шкафу. В противном случае огурцам грозит "обморожение". Об этом пишет Daily Mail, перевод опубликован на "ИноСМИ".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Юрий Смитюк/ТАСС

Как отмечается, температура ниже 10 градусов плохо отражается на состоянии огурцов. Если хранить эти овощи в таких условиях дольше трех дней, они становятся водянистыми, покрываются пятнами и быстрее портятся. Если же огурцы будут находиться в посудном шкафу, они дольше сохранят свежесть. При этом овощ не должен лежать на свету.

Кроме того, огурцы вредно постоянно держать рядом с такими продуктами, как бананы, дыни и помидоры. Все они вырабатывают газ этилен, который способствует порче огурцов.

В материале также говорится, что огурец, по мнению некоторых специалистов, является не овощем, а фруктом. Так считают в Европейском совете по информации о продуктах питания. На принадлежность к фруктам указывает, в частности, наличие семян.

"С точки зрения ботаники фрукт — это семяносный продукт, который произрастает из завязи цветущего растения. Иными словами, фрукт — это тот механизм, посредством которого растение распространяет свои семена", — заявили в совете.