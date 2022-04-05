Инвестор пытался засудить Telegram и теперь должен $773 тыс

Суд отклонил все претензии одного из инвесторов TON, который хотел судиться с мессенджером Telegram предпринимателя Павла Дурова. Об этом сообщает издание Forbes.

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Иск в отношении интернет-платформы предусматривал компенсацию в $700 тыс.

По данным издания, основатель компании Zotobi Management Limited Игорь Чуприн в 2018 году вложил в криптовалюту TON миллион долларов. Уже в мае 2020 года бизнесмен обратился в лондонский суд с требованием от Telegram вернуть ему 100% от инвестиций.

"Суд отклонил все претензии Zotobi, а также потребовал от компании покрыть судебные издержки Telegram на 700 тыс. долларов и издержки суда на 55,9 тыс. фунтов", - уточнили журналисты.

Ранее Дуров попросил суд отсрочить блокировку Telegram в Бразилии. Также Дуров отреагировал на сбои в Telegram, произошедшие в феврале.