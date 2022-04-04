Раскрыта опасность приложений для ускорения работы смартфона

"Они не предлагают ничего сверх того, что можно выполнить средствами самой системы. Например, очистить кэш приложений или удалить неиспользуемые пользователь может самостоятельно", – пояснил эксперт.

"Из-за них гаджет может начать тупить: подолгу запускать приложения, не сразу реагировать на действия, выдавать ошибки, которых раньше не было, и так далее", – отметил Гаглоев.

Ранее были названы приложения, в которые опасно заходить с включенным VPN. Так, по словам специалиста, следует отключать данную функцию, когда нужно зайти в почту, где есть много диалогов, так как она может содержать данные от сайтов, сведения о местоположении, о банковских картах, а также о планах клиента и покупках.