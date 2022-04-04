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1 час назад

Раскрыта опасность приложений для ускорения работы смартфона

Москва24иещё 1

Редактор направлений гаджеты и ПК "Ситилинк Журнала" Михаил Гаглоев предупредил, что не следует загружать на телефон разные программы, обещающие оптимизацию смартфона, очистку его памяти или ускорение работы системы, сообщает "Газета.ру".

Раскрыта опасность приложений для ускорения работы смартфона
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Они не предлагают ничего сверх того, что можно выполнить средствами самой системы. Например, очистить кэш приложений или удалить неиспользуемые пользователь может самостоятельно", – пояснил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что данное ПО нередко становится источником нестабильной работы гаджета.

"Из-за них гаджет может начать тупить: подолгу запускать приложения, не сразу реагировать на действия, выдавать ошибки, которых раньше не было, и так далее", – отметил Гаглоев.

Ранее были названы приложения, в которые опасно заходить с включенным VPN. Так, по словам специалиста, следует отключать данную функцию, когда нужно зайти в почту, где есть много диалогов, так как она может содержать данные от сайтов, сведения о местоположении, о банковских картах, а также о планах клиента и покупках.

Наука и техника,Михаил Гаглоев,
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