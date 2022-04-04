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38 минут назад

Перечислены приложения, в которые нельзя заходить с включенным VPN

Газета.Ru

Специалист Самойленко рассказал об опасности входа в мобильный банк и электронную почту через VPN

Перечислены приложения, в которые нельзя заходить с включенным VPN
Фото: ГазетаГазета

Россиянам не стоит заходить с включенным VPN в приложения, когда идет речь о передаче важных данных. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Лучше отключить VPN, когда нужно зайти в электронную почту, особенно в которой много рабочей и личной переписки. Она может содержать логины и пароли от сайтов, данные о местоположении, сведения о банковских картах, планах клиента, крупных покупках», — перечислил потенциальные опасности специалист.

По его словам, бесплатные сервисы VPN могут собирать такую информацию в базы данных и продавать третьим лицам. Также он призвал отказаться использовать VPN при входе в онлайн-банк как в мобильном приложении, так и в версии для браузеров.

«Здесь риски уже гораздо выше, чем просто попадание в мошеннические базы данных», — уверен Самойленко. Он добавил, что злоумышленники через VPN могут перевести жертву на поддельный сайт, куда клиент введет реальные логин и пароль, а затем лишить человека денег.

Эксперт также посоветовал отказаться от использования программ обхода для очень важных социальных сетей, где есть много личных сведений, при вызове такси, заказе продуктов и товаров.

Адвокат, управляющий партнер компании Legal World Ирина Калинина уточнила «Газете.Ru», что использование VPN в России в настоящее время абсолютно законно, если пользователи не распространяют информацию экстремистского характера.

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