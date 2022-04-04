На Марсе нашли кратер от недавнего удара

Столкновение, которое с космической точки зрения является совершенно новым, вероятно, произошло в период с февраля 2006 года по март 2014 года, отметила группа специалистов по визуализации из Аризонского университета. Участок на снимке занимает около 5 км. Вокруг кратера, образовавшегося в результате этого падения, отчетливо видны лучевые структуры, состоящие из выброшенного материала.

Почти вся поверхность Марса покрыта кратерами. По оценкам NASA, на планете насчитывается более четверти миллиона ударных кратеров размером с кратер Бэрринджера в Аризоне, диаметр которого составляет 1219 м, а глубина 229 м. И имеется более 43 тыс. марсианских кратеров поперечником свыше 5 км.

Между тем, на Земле известно лишь около 120 ударных кратеров. Это связано с тем, что на протяжении сотен миллионов лет различные части земной поверхности либо в определенный момент покрывались лавой, либо испытывали тектонические сдвиги, либо подвергались воздействию эрозии водной и воздушной стихий. Марс не совсем мертв с геологической точки зрения — там часто происходят марсотрясения, — однако марсианская активность никак не может сравниться с земной. В настоящее время на Марсе по сути ничего не способно скрыть новые кратеры. Таким образом, и этот свежий марсианский ударный кратер будет виден в течение многих миллионов лет.