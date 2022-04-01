Роскомнадзор призвал снять ограничения с российских СМИ на YouTube

Роскомнадзор призвал Google немедленно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от администрации YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", а также объяснить причины их введения», — рассказали в Роскомнадзоре.

«После начала специальной военной операции на Украине Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, демонстративно блокируя каналы общероссийских телеканалов, а также независимых изданий», — добавляется в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что на сегодняшний день было зафиксировано уже порядка 60 актов цензуры в отношении российских СМИ, просветительских кинопроектов, общественных деятелей и организаций. На фоне этого ведомство призвало компанию Google «незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube и обеспечить беспрепятственный доступ россиян к информации в соответствии с действующим законодательством РФ».