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1 час назад

Роскомнадзор призвал Google снять ограничения с российских СМИ на YouTube

Елена Прошина

Роскомнадзор призвал Google немедленно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор призвал снять ограничения с российских СМИ на YouTube
Фото: ReutersReuters

«Роскомнадзор потребовал от администрации YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", а также объяснить причины их введения», — рассказали в Роскомнадзоре.

В пресс-службе ведомства отметили, что действия руководства видеохостинга «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

«После начала специальной военной операции на Украине Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, демонстративно блокируя каналы общероссийских телеканалов, а также независимых изданий», — добавляется в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что на сегодняшний день было зафиксировано уже порядка 60 актов цензуры в отношении российских СМИ, просветительских кинопроектов, общественных деятелей и организаций. На фоне этого ведомство призвало компанию Google «незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube и обеспечить беспрепятственный доступ россиян к информации в соответствии с действующим законодательством РФ».

Наука и техника,Роскомнадзор,Google,
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