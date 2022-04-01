Минобрнауки попросило вузы перенести контент c YouTube

Министерство образования и науки России попросило вузы перенести свой контент, размещенный на YouTube, на отечественные площадки Rutube и VK.Video. Об этом стало известно из письма, опубликованного на сайте Юго-Западного государственного университета.

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Документ адресован руководителям российских вузов.

«Департамент координации информационной и просветительской деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает вам о необходимости обеспечения переноса (дублирования) вашего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

Причина такой просьбы не обозначается. В Минобрнауки на данный момент документ официально не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с группы каналов издания «Политическая Россия». В регуляторе отметили, что зафиксировали около 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.