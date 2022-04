Как стать программистом с нуля: инструкция и особенности профессии

Причина, чтобы быть программистом

Люди, которым очень важно зарабатывать больше, могут обратить внимание на эту профессию, ведь именно для нее характерен стремительный рост зарплат. Ведущий менеджер по развитию бизнеса кадровой компании UTEAM рассказал, что сейчас минимальный оклад айтишника составляет 100-120 тысяч рублей. По его словам, за последние 10 лет заработные платы в этой сфере увеличились почти в два раза. Традиционно специалисты в области IT занимают первые строчки в рейтингах самых высокооплачиваемых профессий. Многие соискатели мечтают о таких рабочих местах.

Что нужно знать и уметь, чтобы стать программистом

Hard skills

Soft skills

Каким программистом стать

В конце 2021-го SkillFactory.Блог опубликовал прогноз по самым востребованным специальностям в IT на предстоящий год. В список вошли:

Какой язык программирования выбрать

Чтобы определиться, на каком языке вы хотите научиться программировать, нужно выбрать желаемую отрасль IT. Существует огромное количество языков. Следите за рейтингами и объявлениями о вакантных рабочих местах, сравнивайте зарплаты. Эксперты рекомендуют начать с C или C++. Если вы освоите их, вам будет легче выучить другие языки.