Как стать программистом с нуля: инструкция и особенности профессии

Вопрос о том, как стать программистом с нуля, сегодня может интересовать многих, ведь это одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий. Такая работа позволит значительно повысить свой доход и развиваться в умственном плане.

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Чтобы понять, подходит ли вам какая-либо новая для вас профессия, нужно научиться задавать вопросы самому себе и находить ответы на них. Например: какими знаниями и навыками нужно обладать, чтобы быть программистом? Какие способности нужны для этого? К каким трудностям нужно быть готовым в этой профессии? Если вы поймете все это, вам будет легче принять решение — нужно ли лично вам быть разработчиком ПО.

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Причина, чтобы быть программистом

В марте 2022 года основатель международной компании Involta Алекс Концов рассказал РИА Новости, что программирование является самой востребованной профессией в России. По его словам, спрос на нее за прошедший год увеличился на 72%. В Сети можно обнаружить огромное количество таких вакансий. На одну свободную должность программиста в 2021-м приходилось 1,4 резюме соискателей. По словам Концова, наиболее востребованы сейчас разработчики, тестировщики и аналитики.

Люди, которым очень важно зарабатывать больше, могут обратить внимание на эту профессию, ведь именно для нее характерен стремительный рост зарплат. Ведущий менеджер по развитию бизнеса кадровой компании UTEAM рассказал, что сейчас минимальный оклад айтишника составляет 100-120 тысяч рублей. По его словам, за последние 10 лет заработные платы в этой сфере увеличились почти в два раза. Традиционно специалисты в области IT занимают первые строчки в рейтингах самых высокооплачиваемых профессий. Многие соискатели мечтают о таких рабочих местах.

По информации радио Sputnik, в Москве средняя зарплата программиста составляет 150 тысяч рублей, специалисты высокого класса получают до 400 тысяч рублей.

Что нужно знать и уметь, чтобы стать программистом

Программист — это человек, который разрабатывает компьютерные программы. В это понятие входит продумывание архитектуры ПО, реализация, оптимизация и тестирование. В целом работа сводится к написанию и тестированию кода. Сайт Tproger утверждает, что разработчиком вполне можно стать с нуля. Для этого существует специальные статьи, книги, обучающие приложения, задачи и видеоуроки. Разумеется, на изучение такого материала понадобится много времени. Однако в случае успеха вы сможете найти свою первую работу по новой специальности и начать карьеру.

Чтобы быть программистом, нужно обладать так называемыми hard skills и soft skills. Первое — навыки, необходимые в конкретной специальности, второе — знания и умения, которые нужны почти во всех профессиях. Всегда полезно задавать вопросы: обладаю ли я сейчас такими навыками? Какие из них мне необходимо приобрести?

Hard skills

Вот важнейшие hard skills, необходимые для того, чтобы быть разработчиком:

— Основы информатики

— Математика

— Алгоритмы

— Принципы ООП

Основы информатики

Обязательны такие азы информатики, как:

— понимание двоичной и шестнадцатеричной систем исчисления,

— знание того, какие типы данных бывают и чем они друг от друга отличаются,

— знание принципов выполнения операций ЭВМ,

— булева алгебра.

Математика

Чтобы научиться программировать, необходимо обладать математическими знаниями. Конкретные требования здесь различаются в зависимости от сферы применения. Например, для машинного обучения нужно знать теорию вероятности и статистику, а для работы с графикой — геометрию.

Алгоритмы

Алгоритмы — это последовательность действий, преобразовывающая входные данные в некий результат. Чтобы быть программистом, знание алгоритмов жизненно необходимо. Разобравшись, как они устроены, вы можете решать все задачи, поставленные перед вами.

Принципы объектно-ориентированного программирования (ООП)

Люди, которым хочется стать разработчиками, должны освоить объектно-ориентированное программирование. Это методология, при которой за основу берутся абстрактные объекты, а не процедуры или функции. Такой подход применяется в большинстве современных языков программирования.

Разработчик должен понимать основные принципы ООП:

— абстракция

— наследование

— полиморфизм

— инкапсуляция

Soft skills

Помимо основных навыков, программисту понадобится еще и другие качества, которые полезны людям разных профессий. Это:

— английский язык

— умение работать в команде

— тайм-менеджмент

— стрессоустойчивость

— готовность к саморазвитию

Английский язык

Если программирование для вас — только хобби, то вам будет достаточно базовых знаний. Но люди, которым хочется сделать карьеру разработчика, должны знать английский язык на более высоком уровне.

Умение работать в команде

Чтобы успешно решать все задачи, которые стоят перед программистом, нужно уметь слышать других и задавать вопросы, признавать свои ошибки и уметь их исправлять, а не переваливать вину на коллег.

Тайм-менеджмент

Чтобы стать хорошим разработчиком, нужно будет научиться планировать свое время. Не забывайте о дедлайне и используйте тайм-трекер. Также полезной будет матрица Эйзенхауэра.

Стрессоустойчивость

Ваш код, если в него вкралась ошибка, может удалить ценные данные клиента и нанести ему убытки. По степени ответственности разработчика ПО можно сравнить с бухгалтером. Кроме того, программисту приходится принимать предложения заказчиков и вносить правки по их требованию, сохраняя при этом спокойствие.

Готовность к саморазвитию

Деньги — не единственная мотивация для тех, кто хочет быть программистом. Здесь важно иметь и другие ожидания от будущей профессии. Люди, которым хочется сделать карьеру в этой сфере, должны всегда быть открыты для нового. Тот опыт работы, который у вас уже есть, никогда не должен останавливать вас в стремлении научиться чему-то еще. Будьте готовы к постоянным вебинарам и курсам повышения квалификации.

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Каким программистом стать

В конце 2021-го SkillFactory.Блог опубликовал прогноз по самым востребованным специальностям в IT на предстоящий год. В список вошли:

— веб-разработчик

— мобильный разработчик

— разработчик игр

— тестировщик-автоматизатор ПО

— data scientist

— дата-инженер

— ML-специалист

— data analyst

— продуктовый аналитик

— маркетолог-аналитик

— DevOps-инженер

— этичный хакер

Вы можете получить какую-либо из этих специальностей, чтобы в будущем вам легко было найти работу.

Какой язык программирования выбрать

Чтобы определиться, на каком языке вы хотите научиться программировать, нужно выбрать желаемую отрасль IT. Существует огромное количество языков. Следите за рейтингами и объявлениями о вакантных рабочих местах, сравнивайте зарплаты. Эксперты рекомендуют начать с C или C++. Если вы освоите их, вам будет легче выучить другие языки.

Ниже рассказывается о наиболее популярных языках программирования — каковы их сильные стороны и сферы применения.

C++

Быстрый, универсальный и сложный. Полезен тем, что может использоваться в качестве фундамента при изучении других языков программирования. C++ — база для освоения Java, C# и JavaScript, основанных на его принципах. Ключевые сферы применения C++ — операционные системы, интернет вещей, ускорение мобильных приложений, геймдев.

С#

Этот язык часто сравнивают с Java, и у них действительно много общего. Среди преимуществ C# — удобочитаемый код. Синтаксический сахар обеспечивает высокую скорость разработки. C# применяется в таких сферах, как AR/VR, геймдев, десктопная разработка.

Java

Кроссплатформенный язык программирования. Java — это мощный обработчик и солидная библиотека. Язык предоставляет много готовых решений. Главные сферы, где он применяется — веб-, Android- и десктопная разработка, Big Data.

JavaScript

Этот язык давно завоевал лидерство в веб-разработке, сперва захватив фронтенд, а теперь и отжимая бэкенд за счет Node.js. Люди, которым хочется разрабатывать веб-приложения, просто обязаны выучить JavaScript.

Python

Этот язык несложно самостоятельно освоить с нуля, поскольку у него низкий порог вхождения и понятный синтаксис. Python рекомендуется к изучению в вузах как базовый язык программирования. Основные сферы — Data Science и веб-разработка.

PHP

Классика серверной части веб-приложений. Язык бюджетный, простой в освоении и успел обзавестись внушительным комьюнити. Существует огромное количество написанных на PHP веб-приложений, нуждающихся в поддержке.

Kotlin

Объектно-ориентированный язык, применяется в сфере мобильных приложений для Android. Прежде чем стать Android-разработчиком, нужно сначала выучить Java и лишь после этого переходить на Kotlin.

Swift

Swift подойдет тем, кто хочет заниматься разработкой десктопных и мобильных приложений для Apple-гаджетов. Компактный и производительный язык, который постоянно совершенствуется компанией Apple.

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Способы обучения

Прежде чем вы отправите ваше резюме работодателю, вам потребуется получить образование программиста. Сделать это можно как с помощью различных курсов и учебных заведений, так и самому.

Как самостоятельно стать программистом

Существует огромное количество литературы, видеоуроков и сервисов, которые помогут освоить профессию. Например — площадка Scratch. Компания RUVDS.com в своем блоге на "Хабре" советует такие ресурсы, как Codeacademy, Coursera, MIT OpenCourseware, Udacity (здесь потребуется знать английский язык), сборник тестовых задач Codewords.

Среди рекомендуемых книг:

— "Искусство программирования", Дональд Кнут

— "Путь программиста", Джон Сонмез

— "Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг", Роберт К. Мартин

— "Алгоритмы. Построение и анализ", Томас Х. Кормен

— "Сам себе программист. Как научиться программировать и устроиться в Ebay?", Кори Альтхофф

— "Жемчужины программирования", Джон Бентли

Курсы

Хорошая альтернатива для тех, кто не хочет тратить много времени на обучение в вузе. Современные курсы программистов обеспечивают практически все нужды: там можно получить базовые знания, а затем повысить свою квалификацию.

Вуз

Если вы серьезно настроены на карьеру специалиста в области IT, отправляйтесь учиться в вуз. Диплом программиста ценится, особенно в больших компаниях. В отечественных высших учебных заведениях представлено огромное количество специальностей IT.

Unplash

Как найти свою первую работу

Если вы решили получить профессию программиста на курсах или в вузе, практический опыт работы вам гарантирован. Практика обязательно входит в обучающие программы. Отправляясь на собеседование, вы уже будете иметь в портфолио свои проекты. Разумеется, ваше резюме должно содержать соответствующую информацию.

Если же вы самоучка, получить практический опыт будет сложнее. Но все задачи, даже самые трудные, можно решить. Например, нужно писать небольшие программы по туториалам, участвовать в разработке open source проектов, выполнять задания на фрилансе.

В том случае, если опыт работы отсутствует, можно вписать в ваше резюме информацию о том, сколько времени вы практикуетесь в конкретном языке программирования.

Вакансии можно искать на таких площадках, как hh.ru, "Хабр Карьера", Tproger, Proglib, vc.ru, DOU.

Как вести себя на собеседовании

На встрече с HR-специалистом не стесняйтесь задавать вопросы относительно будущей работы. Иначе в случае трудоустройства в эту компанию можете оказаться в некомфортной ситуации.

Разумеется, задавать вопросы будут и рекрутеры. У вас могут поинтересоваться, почему вы отправили ваше резюме именно этому работодателю, какими языками программирования вы интересуетесь, почему ушли с прежнего места работы, попросить рассказать о своих достижениях, достоинствах и недостатках. Будьте к этому готовы.