Физики рассказали, правдива ли поговорка "вода камень точит"

Диаметр капель был равен 3,49 миллиметра, а скорость у поверхности — 2,97 метра в секунду. У стальных шариков диаметр составлял 3,16 миллиметра, а скорость — 0,49 метра в секунду. При ударе шариком напряжение оставалось локализованным в точке удара, а вот при ударе каплей его фронт двигался радиально по мере расплющивания капли. Кроме того, в этом случае, начиная с некоторого момента времени на поверхности подложки стали возникать области отрицательного давления (растяжения), что свидетельствует о формировании поверхностной акустической волны или волны Рэлея. Когда волна Рэлея достигает точек поворота, происходит резонанс и взрывоподобный рост её амплитуды. Возникающая волна декомпрессии ослабляет связь внутри материала, происходит сильная эрозия.