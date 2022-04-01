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37 минут назад

Правда ли вода камень точит

Ferra.ru

Команда физиков из США и Чили изучила, что происходит с поверхностью, на которую падает капля воды. Это позволило объяснить причины характерной эрозии и разрушения поверхностей, подвергающихся воздействию жидкости.

Физики рассказали, правдива ли поговорка "вода камень точит"
Фото: national geographic russianational geographic russia

Вода действительно точит камень — длинная последовательность ударов капель воды о каменную поверхность приводит к её эрозии и разрушению. Учёные продолжают изучать этот процесс.

Исследователи использовали технику высокоскоростной стресс-микроскопии, чтобы увидеть, как распространяется напряжение по поверхности и глубине. Воздействие капли воды сравнили с эффектами от падения стального шарика. Оказалось, что капля воздействует на поверхность принципиально иным образом.

Диаметр капель был равен 3,49 миллиметра, а скорость у поверхности — 2,97 метра в секунду. У стальных шариков диаметр составлял 3,16 миллиметра, а скорость — 0,49 метра в секунду. При ударе шариком напряжение оставалось локализованным в точке удара, а вот при ударе каплей его фронт двигался радиально по мере расплющивания капли. Кроме того, в этом случае, начиная с некоторого момента времени на поверхности подложки стали возникать области отрицательного давления (растяжения), что свидетельствует о формировании поверхностной акустической волны или волны Рэлея. Когда волна Рэлея достигает точек поворота, происходит резонанс и взрывоподобный рост её амплитуды. Возникающая волна декомпрессии ослабляет связь внутри материала, происходит сильная эрозия.

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