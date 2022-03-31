В РФ начали ограничивать тарифы мобильного интернета

За последний месяц многие мобильные операторы скорректировали тарифные планы. В частности, они решили отказаться от безлимитов на мобильный интернет, сообщает «Коммерсант».

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Напомним, что 1 марта Tele2 перезапустил тариф «Премиум», в который входил безлимитный мобильный интернет. Теперь его ограничили 60 Гб. Yota, которая контролируется «МегаФоном», 24 марта изменила тарифы для смартфона. Оператор решил полностью отказаться от безлимитного интернета.

15 марта сам «МегаФон» принял решение перезапустить линейку «Без переплат». Теперь внутрисетевые звонки по России расходуют пакет минут. Раньше они были бесплатны и безлимитны.

Из пакетов операторов пропадают опции нетарифицируемого трафика на приложения, в частности, стриминговый сервис Spotify.

В «Вымпелкоме» заявили, что компания полностью обновила линейку для корпоративных клиентов. Теперь безлимитных тарифов для новых подключений нет.

«По нашим расчетам, принятых мер достаточно для обеспечения необходимой емкости сети и сохранения качества обслуживания», - указали там.

В МТС сообщили об отсутствии планов отказываться от безлимитов в архивных тарифах. Однако в компании не планирует запускать их в новых планах.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, за 2021 год объем трафика, передаваемого в мобильных сетях, уже увеличился на 31%. Теперь из-за неопределенности с поставками оборудования операторы не могут наращивать мощности.