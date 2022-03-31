Аналоги Instagram в России: приложения для замены

Пользователи заблокированных западных соцсетей ждут, когда появятся качественные аналоги Instagram* в России (сервис принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в стране компании Meta). Жители РФ давно привыкли к площадкам, где они могут размещать фото и видео, просматривать ленты публикаций, узнавать новости других пользователей, ставить лайки.

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости Игорь Онучин / РИА Новости

Отечественные специалисты стремятся закрыть освободившуюся нишу. За последние дни были запущены социальные сети Now и «Грустнограм». А при желании вы можете найти достаточно других сервисов, которые способны заменить Instagram.

Видео дня

Вот примерный список таких площадок (помимо упомянутых выше):

— «Россграм» (пока не запущена)

— ЯRUS

— VSCO

— «ВКонтакте»

— SnapChat

— EyeEm

— «Одноклассники»

— Picogram

Давайте рассмотрим подробнее некоторые из этих сервисов, где можно (или скоро будет можно) публиковать сообщения, истории и популярный контент.

Now

Новый российский аналог популярной социальной сети — сервис Now. Его бета-тестирование началось 29 марта. За первые семь часов в соцсети зарегистрировались более 10 тысяч пользователей. Создатель сервиса — бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин, сообщает радио Sputnik.

У нового проекта пока отсутствует веб-версия. Работает бесплатное приложение для Android и iOS. В соцсети доступны лента публикаций других пользователей, стена для собственных постов, можно ставить лайки, делать комментарии, редактировать подписи, проверять количество подписок. Аналога историй пока нет, но разработчики обещают, что ближайшее время он появится. Публиковать видео тоже пока невозможно, пишет сайт iPhones.ru.

Скриншот из соцсети Now

«Грустнограм»

Этот аналог Instagram его авторы назвали «соцсетью для грустных». Новый сервис был запущен 29 марта, как и Now. Пользователей призывают выкладывать «грустных себя» и «просто грустить». При этом все фотографии автоматически окрашиваются в черно-белую гамму. Соавтор сервиса Александр Токарев пояснил, что сеть «Россграм», над созданием которой сейчас трудятся разработчики, это «настолько стыдно и нелепо», что возникло «желание ответить».

На данный момент работает веб-версия «Грустнограма». Приложение сейчас невозможно скачать в Google Play, но ближе к началу апреля оно может там появиться. Также приложение пока недоступно в App Store, но и этот вопрос планируется решить в скором времени, пишет «Хабр».

Скриншот из соцсети "Грустнограм"

«Россграм»

Аналог Instagram, о создании которого было объявлено в России в первую очередь — сеть «Россграм». Планировалось, что соцсеть будет доступна с 28 марта, но запуск пришлось отложить. Создателями «Россграма» выступают Александр Зобов (по собственному утверждению, однокурсник Павла Дурова) и Кирилл Филимонов.

Пока авторы проекта лишь опубликовали его видеопрезентацию. Как следует из ролика, по дизайну «Россграм» очень похож на соцсеть Марка Цукерберга. Там будут доступны сообщения, истории и популярный контент. Юзеры смогут прокручивать ленты публикаций, ставить лайки, писать комментарии к постам других пользователей, в том числе с эмодзи. Видео можно будет загружать из галереи и со сторонних источников.

Группа приложения "Россграм" во "ВКонтакте"

ЯRUS

Если продолжать разговор об альтернативах Instagram, то в пример можно привести российскую социальную сеть ЯRUS. Сервис интересен тем, что в нем отсутствует реклама. По сообщению РБК, в начале марта 2022 года ЯRUS попал в пятерку самых скачиваемых приложений на iOS в России.

Среди плюсов соцсети — быстрая регистрация, плавный и интуитивно понятный интерфейс. Ленты публикаций легко подстраиваются под интересы пользователя, пишет Life.

В приложении доступно фото и видео, новости, разделы для блогеров, пользовательские чаты. Интересно, что ЯRUS можно использовать как новостной поисковик. При этом система, выдавая результат, ориентируется в том числе на местоположение юзера, отмечает Proglib.

Название соцсети может восприниматься как намек на национальность, однако, по словам ее создателей, смысл совсем другой. Выбор такого наименования связан с ярусным контентом: новости распределяются по каталогам в зависимости от интересов.

Страница соцсети ЯRUS в App Store

VSCO

Еще один сервис, который очень похож на Instagram — VSCO. В нем можно делиться фото и видео и следить за событиями из жизни других пользователей. В VSCO можно использовать фоторедактор с десятками фильтров. Среди инструментов — пресеты, которые позволяют менять настроение снимка одним кликом.

В этой соцсети нельзя ставить лайки — одобрение выражают с помощью перепоста. Также здесь отсутствуют комментарии и истории, отмечает «Афиша Daily».

Страница приложения VSCO в App Store

«ВКонтакте»

Отечественная площадка «ВКонтакте» также вполне способна заменить Instagram. Помимо традиционных фото и видео, лайков и сториз, здесь есть раздел «Клипы» — альтернатива опции Reels, которая имеется в соцсети Цукерберга. Среди популярных разделов — «Сообщения». Как отмечает Life, пользователь может закрепить пять избранных диалогов. «ВКонтакте» 13 марта объявила о запуске специальной функции, которая позволяет сохранить в этой социальной сети материалы из Instagram.

Другими заменами Instagram могут стать сервисы SnapChat, EyeEm, «Одноклассники», Tumblr, Hype, Picogram, Behance.