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16 минут назад

МегаФон значительно увеличит емкость резерва облачной инфраструктуры

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

МегаФон масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора.

МегаФон значительно увеличит емкость резерва облачной инфраструктуры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При помощи новых серверов МегаФон сможет в семь раз увеличить объем свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Бесшовная миграция данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов позволит минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров.

В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — отметил руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона Алексей Извеков.

«МегаФон понимает сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес, и сохраняет цены на виртуальные ресурсы без изменений», — добавил эксперт.

Платформа «МегаФон Облако» запущена в марте 2020 года. Она работает на базе четырех дата-центров в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных.

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