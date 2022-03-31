Миллионы пользователей останутся без WhatsApp с 1 апреля

Несколько миллионов пользователей в России останутся завтра без WhatsApp. Дело в том, что с 1 апреля компания Meta* (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) прекращает поддержку мессенджера на некоторых операционных системах. Об этом пишет «Ридус».

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Речь идет о ОС Android 4.4 KitKat и iOS 9. Так, к примеру, на Android 4.4 KitKat, которую выпустили еще в конце 2013 года, работают такие модели телефонов, как Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2 и другие гаджеты.

По статистике разработчиков Android Studio, телефонами с операционной системой Android 4.4 и старше пользуется около 2% россиян, а это несколько миллионов человек.

Ранее разработчики WhatsApp сообщили, что для мессенджера скоро выйдет большое обновление, которое сделает голосовые сообщения удобнее. Так, пользователь сможет прослушивать голосовые сообщения вне чата. Еще их можно будет поставить на паузу и дослушать в любой момент.