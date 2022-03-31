Как включить комментарии в телеграм-канале: инструкция

В связи с блокировкой некоторых соцсетей и признанием их экстремистскими на территории Российской Федерации, многие пользователи были вынуждены перевести свои страницы в другие социальные сети, одной из самых популярных среди них стал Телеграмм. При более детальном, чем ранее, знакомстве с платформой у пользователей возникает много вопросов, и один из тех, что задается чаще других — как включить комментарии в телеграм-канале. Мы разобрались в этой теме и рассказываем вам, как это сделать и почему это так важно если вы планируете создание группы или управление каналом.
Однако после перехода аудитории в обновленную социальную сеть, им пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Казалось бы, нажать на кнопку, создать канал или создать группу — ничего сложного. Но вот с задачей «открыть комментарии» все оказалось не так просто. По той причине, что любому пользователю, а особенно блогерам, очень важна обратная связь, все отправились вбивать в поисковики запрос «как включить комментарии в телеграмм». Мы собрали для вас всю информацию в одном месте в виде инструкции и делимся ею.
Для начала разберемся, чем же отличается группа от канала в Телеграме. Группа имеет ограничения по количеству участников и это скорее выглядит как общий чат — писать сообщения там могут все. Формат группы больше подходит для обсуждения чего-либо. Разной направленности боты смогут вам помочь устраивать в группе опросы, голосования, они могут даже выполнять функции администратора и модерировать происходящее в группе. Это, например, бывает полезно, когда в чате запрещены мат или оскорбления — специальный бот автоматически будет удалять такие сообщения. Так же в группе теперь можно установить «медленный режим», простым языком — лимит на скорость отправки сообщений одним и тем же человеком. Функция добавления комментариев в группу не имеет необходимости, так как за каждым участником чата и так закреплена возможность высказывать свое мнение открыто.
А вот с каналом в Телеграме другая история. В нем посты выкладывает только один человек - администратор, а остальные могут лишь оставлять комменты и ставить реакции (их количество и сам набор, кстати, вы тоже как администратор канала можете регулировать). Но эта функция - комментарии в телеграмм - не настроена по умолчанию. Вам придется провести несколько простых манипуляций, чтобы включить комментарии, тогда они будут появляться под каждым постом. Это поможет вам получать регулярную обратную связь и сделает управление каналом немного проще.
Итак, как же добавить комментарии к постам в Телеграме:
А вот таким образом выглядит чат вашего канала, который виден только вам:
А теперь немного о том, зачем же так необходимо открывать комментарии в канале. О том, что это самый простой и удобный способ получать обратную связь, мы уже выше упоминали не раз. Но стоит отметить, что это не все — главным плюсом возможности комментировать посты является тот факт, что дискуссии, которые могут поддерживать люди в комментариях очень поднимают вовлеченность аудитории и приверженность каналу. С помощью комментариев вы так же можете проводить голосования и розыгрыши каких- либо призов — а это способно довольно сильно увеличивать количество подписчиков и повышать ту же вовлеченность. Не забывайте, что вовлеченность аудитории — весомый аргумент для привлечения работодателей, а, следовательно, может помочь с монетизацией вашей деятельности в Телеграме.