Как включить комментарии в телеграм-канале: инструкция

В связи с блокировкой некоторых соцсетей и признанием их экстремистскими на территории Российской Федерации, многие пользователи были вынуждены перевести свои страницы в другие социальные сети, одной из самых популярных среди них стал Телеграмм. При более детальном, чем ранее, знакомстве с платформой у пользователей возникает много вопросов, и один из тех, что задается чаще других — как включить комментарии в телеграм-канале. Мы разобрались в этой теме и рассказываем вам, как это сделать и почему это так важно если вы планируете создание группы или управление каналом.

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Какие функции есть в Телеграме

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начали появляться общие чаты для группы лиц,

каналы для общения и публикации постов,

возможность совершения видео- и аудиозвонков,

возможность проведения видеоконференций с функцией трансляции информации с экрана,

отправка бесшумных сообщений,

менеджер загрузок,

боты для модерации комментариев и прочего и еще довольно много полезных функций. Стоит отметить, что Телеграмм не сразу выглядел таким образом, как сейчас. Изначально он был просто мессенджером, а позже начал стремительно совершенствоваться и дорабатываться:

Однако после перехода аудитории в обновленную социальную сеть, им пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Казалось бы, нажать на кнопку, создать канал или создать группу — ничего сложного. Но вот с задачей «открыть комментарии» все оказалось не так просто. По той причине, что любому пользователю, а особенно блогерам, очень важна обратная связь, все отправились вбивать в поисковики запрос «как включить комментарии в телеграмм». Мы собрали для вас всю информацию в одном месте в виде инструкции и делимся ею.

Как добавить комментарии в Telegram-канал

Для начала разберемся, чем же отличается группа от канала в Телеграме. Группа имеет ограничения по количеству участников и это скорее выглядит как общий чат — писать сообщения там могут все. Формат группы больше подходит для обсуждения чего-либо. Разной направленности боты смогут вам помочь устраивать в группе опросы, голосования, они могут даже выполнять функции администратора и модерировать происходящее в группе. Это, например, бывает полезно, когда в чате запрещены мат или оскорбления — специальный бот автоматически будет удалять такие сообщения. Так же в группе теперь можно установить «медленный режим», простым языком — лимит на скорость отправки сообщений одним и тем же человеком. Функция добавления комментариев в группу не имеет необходимости, так как за каждым участником чата и так закреплена возможность высказывать свое мнение открыто.

А вот с каналом в Телеграме другая история. В нем посты выкладывает только один человек - администратор, а остальные могут лишь оставлять комменты и ставить реакции (их количество и сам набор, кстати, вы тоже как администратор канала можете регулировать). Но эта функция - комментарии в телеграмм - не настроена по умолчанию. Вам придется провести несколько простых манипуляций, чтобы включить комментарии, тогда они будут появляться под каждым постом. Это поможет вам получать регулярную обратную связь и сделает управление каналом немного проще.

Итак, как же добавить комментарии к постам в Телеграме:

открываем канал — нажимаем на его аватарку (кружочек в правом верхнем углу);

Скриншот экрана

там же, в правом верхнем углу, видим кнопку «изм» - нажимаем на нее, чтобы зайти в настройки канала;

Скриншот экрана

перед нами меню настроек, находим зеленый значок с надписью «обсуждение» — это тот пункт, что нам нужен — нажимаем на него;

Скриншот экрана

здесь наш телеграмм-канал предлагает выбрать группу, в которой будут отображаться и сохраняться все обсуждения из будущих комментариев. Нам необходимо нажать на кнопку «создать новую группу». Не беспокойтесь, эта группа ни у кого из подписчиков канала не отобразиться и не добавится как отдельный чат, ее видите только вы, остальные же будут видеть только комментарии под постами;

Скриншот экрана

корректируем название группы, если требуется и нажимаем кнопку в правом верхнем углу «создать»;

Скриншот экрана

выходим из настроек канала и проверяем — плашка «прокомментировать» теперь должна появиться под каждым постом, включая те, что были написаны до того, как вы смогли открыть комментарии.

Скриншот экрана

А вот таким образом выглядит чат вашего канала, который виден только вам:

Скриншот экрана

Почему открыть комментарии в телеграмме — это важно